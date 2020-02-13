Чуйский тракт перекроют на два часа из-за ремонта моста на Алтае

Автомобилистов предупреждают о готовящемся перекрытии Чуйского тракта на территории Республики Алтай, сообщает ФКУ Упрдор "Алтай".

Ограничение движения 14 февраля произойдет из-за ремонтных работ на мосту через реку Муны на 487 км федеральной трассы неподалеку от села Усть-Муны. Оно продлится два часа: с 10:00 по 12:00 по местному времени.

"Во время капитального ремонта движение на участке осуществляется в реверсивном режиме, однако на два часа его необходимо будет закрыть полностью: подрядная организация проведет демонтаж балок пролетного строения", — уточняет пресс-служба ведомства.

Как ранее писал amic.ru, в этом году Чуйский тракт уже несколько раз перекрывали в Алтайском крае из-за сложных метеоусловий. В частности, наблюдался сильный боковой ветер, а из-за метелей видимость периодически падала до нуля.