Десерт без угрызений совести: в Барнауле открылась блинная нового формата

В нашем городе появилось уникальное кафе с полезными блинчиками без глютена. Это формат не просто быстрого питания, но еще полезного и вкусного. Кафе "Green блин" открылось на фуд-корте ТРЦ "Арена". Но что такое глютен и почему блины без глютена полезнее обычных?

Глютен – это типы белков, которые содержатся в пшенице, ячмене и ржи. В переводе с латинского gluten – это клей, что и описывает его сущность. Иммунная система зачастую видит в глютене инородное тело, подобное вирусу или бактериям, и вырабатывает тела на его уничтожение. Однако тем самым она уничтожает не только глютен, но и полезные клетки организма. В результате возникают проблемы с пищеварением, всасыванием полезных веществ. Поэтому сокращая количество потребляемого глютена мы помогаем организму функционировать правильно.

Максимальное количество глютена – до 80% – содержится в пшенице. Кроме того, глютен содержится в производных продуктах, в том числе в тех, где пшеничная мука используется в качестве загустителя. Именно поэтому в "Green блин" не готовят на пшеничной муке, заменяя ее на безглютеновые рисовую, льняную и амарантовую. Такие блины усваиваются лучше, не оставляя чувства тяжести в организме.

В кафе можно попробовать зеленые блины без глютена с добавлением шпината, шоколадные и черные с чернилами каракатицы. В меню большой выбор оригинальных начинок без майонеза и только из натуральных продуктов.

Также в "Green блин" есть популярный напиток – "Детокс", на основе зелени, фруктов, овощей, растительного молока, воды или йогурта – на выбор гостя. "Детокс" помогает избавиться от токсинов в организме и заметно улучшает пищеварение.

Люби себя и свое тело – переходи на "Green блин"!

Кафе здорового питания "Green блин"

Адрес: Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена", 4 этаж, фуд-корт.

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