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Десерт без угрызений совести: в Барнауле открылась блинная нового формата

, ИА "Амител"
Теперь на фуд-корте можно перекусить без вреда для фигуры и здоровья

В нашем городе появилось уникальное кафе с полезными блинчиками без глютена. Это формат не просто быстрого питания, но еще полезного и вкусного. Кафе "Green блин" открылось на фуд-корте ТРЦ "Арена". Но что такое глютен и почему блины без глютена полезнее обычных?

Глютен – это типы белков, которые содержатся в пшенице, ячмене и ржи. В переводе с латинского gluten – это клей, что и описывает его сущность. Иммунная система зачастую видит в глютене инородное тело, подобное вирусу или бактериям, и вырабатывает тела на его уничтожение. Однако тем самым она уничтожает не только глютен, но и полезные клетки организма. В результате возникают проблемы с пищеварением, всасыванием полезных веществ. Поэтому сокращая количество потребляемого глютена мы помогаем организму функционировать правильно. 

Максимальное количество глютена – до 80% – содержится в пшенице. Кроме того, глютен содержится в производных продуктах, в том числе в тех, где пшеничная мука используется в качестве загустителя. Именно поэтому в "Green блин" не готовят на пшеничной муке, заменяя ее на безглютеновые рисовую, льняную и амарантовую. Такие блины усваиваются лучше, не оставляя чувства тяжести в организме.

В кафе можно попробовать зеленые блины без глютена с добавлением шпината, шоколадные и черные с чернилами каракатицы. В меню большой выбор оригинальных начинок без майонеза и только из натуральных продуктов. 

Также в "Green блин" есть популярный напиток – "Детокс", на основе зелени, фруктов, овощей, растительного молока, воды или йогурта – на выбор гостя. "Детокс" помогает избавиться от токсинов в организме и заметно улучшает пищеварение.

Люби себя и свое тело – переходи на "Green блин"!

Кафе здорового питания "Green блин"
Адрес: Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена", 4 этаж, фуд-корт.
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.02.2020 10:30
A1isa

глютен противопоказан только тем у кого непереносимоть или аллергия, для остальных он полезен, всевозможные детоксы тоже миф, очередной маркетинговый ход

14.02.2020 10:40
- гость -

ешьте нормально а то с этой модой на всякое гэ совсем с ума посходили

14.02.2020 10:42
- гость -

В результате возникают проблемы с пищеварением, всасыванием полезных веществ. Поэтому сокращая количество потребляемого глютена мы помогаем организму функционировать правильно.

Задолбали со своим глютеном. Миллионы лет пшеницу ели, теперь новая мода, то раздельное питание, то без глютена.

14.02.2020 10:47
- гость -

а по факту пусть жуют че хотят, нам больше достанется вкусняшек

14.02.2020 11:01
- гость -

Зеленые блины с коричневой икрой!Наверное вкусно.А вот с эстетической точки зрения?Какие могут вызвать ассоциации данное блюдо?Зеленые мухи на коричневом...Бр-р-р-р!!!!!((

14.02.2020 11:09
- гость -

зато на выходе будет тааак весело)

14.02.2020 11:20
- гость -

Также зелененькое с коричневеньким?

14.02.2020 11:21
- гость -

не знаю, пусть потом отпишутся любители зеленых изделий

14.02.2020 11:23
Лариса

Полезная информация. Интересно. Спасибо!

14.02.2020 11:48
Жоржик

После блинов тещи все эти жалкие подобия на блины вообще не катят.

14.02.2020 13:17
Наталья

Наконец то!!!! Очень ждала открытия кофе такого формата!!!

14.02.2020 14:47
- гость -

а я поддерживаю идею.иначе фудкорты просто загрытая тема для тех, ктл хоть как-то следить за здоровьем и питанием

15.02.2020 10:01
- гость -

Всю жизнь кушал бабушкины блины !! Ни чего лучше нет блинов бабушкиных с маслом и сметаной !

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