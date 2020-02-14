Десерт без угрызений совести: в Барнауле открылась блинная нового формата

В нашем городе появилось уникальное кафе с полезными блинчиками без глютена. Это формат не просто быстрого питания, но еще полезного и вкусного. Кафе "Green блин" открылось на фуд-корте ТРЦ "Арена". Но что такое глютен и почему блины без глютена полезнее обычных?
Глютен – это типы белков, которые содержатся в пшенице, ячмене и ржи. В переводе с латинского gluten – это клей, что и описывает его сущность. Иммунная система зачастую видит в глютене инородное тело, подобное вирусу или бактериям, и вырабатывает тела на его уничтожение. Однако тем самым она уничтожает не только глютен, но и полезные клетки организма. В результате возникают проблемы с пищеварением, всасыванием полезных веществ. Поэтому сокращая количество потребляемого глютена мы помогаем организму функционировать правильно.
Максимальное количество глютена – до 80% – содержится в пшенице. Кроме того, глютен содержится в производных продуктах, в том числе в тех, где пшеничная мука используется в качестве загустителя. Именно поэтому в "Green блин" не готовят на пшеничной муке, заменяя ее на безглютеновые рисовую, льняную и амарантовую. Такие блины усваиваются лучше, не оставляя чувства тяжести в организме.
В кафе можно попробовать зеленые блины без глютена с добавлением шпината, шоколадные и черные с чернилами каракатицы. В меню большой выбор оригинальных начинок без майонеза и только из натуральных продуктов.
Также в "Green блин" есть популярный напиток – "Детокс", на основе зелени, фруктов, овощей, растительного молока, воды или йогурта – на выбор гостя. "Детокс" помогает избавиться от токсинов в организме и заметно улучшает пищеварение.
Люби себя и свое тело – переходи на "Green блин"!
Кафе здорового питания "Green блин"
Адрес: Павловский тракт, 188, ТРЦ "Арена", 4 этаж, фуд-корт.
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Комментарии
глютен противопоказан только тем у кого непереносимоть или аллергия, для остальных он полезен, всевозможные детоксы тоже миф, очередной маркетинговый ход
ешьте нормально а то с этой модой на всякое гэ совсем с ума посходили
В результате возникают проблемы с пищеварением, всасыванием полезных веществ. Поэтому сокращая количество потребляемого глютена мы помогаем организму функционировать правильно.
Задолбали со своим глютеном. Миллионы лет пшеницу ели, теперь новая мода, то раздельное питание, то без глютена.
а по факту пусть жуют че хотят, нам больше достанется вкусняшек
Зеленые блины с коричневой икрой!Наверное вкусно.А вот с эстетической точки зрения?Какие могут вызвать ассоциации данное блюдо?Зеленые мухи на коричневом...Бр-р-р-р!!!!!((
зато на выходе будет тааак весело)
Также зелененькое с коричневеньким?
не знаю, пусть потом отпишутся любители зеленых изделий
Полезная информация. Интересно. Спасибо!
После блинов тещи все эти жалкие подобия на блины вообще не катят.