Руководителя алтайской турфирмы осудят за обман клиентов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора туристической фирмы в Алтайском крае. Женщине вменяют хищение денег у 30 клиентов.

Установлено, что директор привлекала людей низкими в сравнении с другими фирмами ценами. Кроме того, она помогала людям получать займы на путевки в кредитных организациях.

Однако выполнять взятые обязательства по организации отдыха директор не собиралась, а деньги забирала себе.

Женщину обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело передали в суд, сообщают в алтайской прокуратуре.

Как сообщал amic.ru, ранее стало известно, что уже в феврале перестанут выполнять один из двух рейсов из Барнаула на Пхукет. Причина – в нерентабельности и снижении спроса.