О развитии и воспитании: АлтГПУ проведет бесплатные консультации для родителей

В Алтайском государственном педагогическом университете стартовал проект "Семья – планета детства", в рамках которого специалисты бесплатно будут консультировать родителей. Мамы и папы получат информацию в области воспитания, развития и обучения детей. Проект призван помочь в решении проблемы низкой доступности психологической, методической и иного вида помощи семьям с детьми.

"Проект "Семья – планета детства" предполагает проведение консультаций для родителей, а также для семей, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Консультирование осуществляют 37 специалистов, в число которых входят эксперты АлтГПУ, а также педагоги-психологи детских садов, школ, центров дополнительного образования Алтайского края", – отмечают в вузе.

В АлтГПУ предполагают, что за время проекта квалифицированную помощь получат более 10 тысяч граждан Алтайского края. Они могут обратиться с вопросами профилактики вредных привычек, зависимостей, детско-родительских отношений, психологического здоровья, реализации прав детей, по самореализации и профессионального выбора ребенка, выявлению его способностей и одаренности. Также бесплатную помощь специалисты окажут родителям особенных детей.

Такая информационная поддержка семей стала возможной благодаря победе педуниверситета в конкурсе грантов, предоставляемых в рамках господдержки некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей.

Проект реализуется в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования и науки Алтайского края.

Специалисты учебно-консультационного центра АлтГПУ "Мир детства" в рамках проекта оказывают консультативную помощь в Барнауле по адресу ул. Молодежная, 55, кабинет 512. Записаться на консультацию можно по телефону (3852) 205848, e-mail: mir_detstva_altgpu@mail.ru Родители могут получить дистанционную консультацию по скайпу.