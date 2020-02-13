Заболеваемость раком в Алтайском крае увеличилась почти на треть

В 2019 году алтайские врачи выявили 12,5 тысячи первичных злокачественных опухолей, сообщает пресс-служба краевого онкологического диспансера "Надежда". Это на 29% выше, чем 10 лет назад.

Заместитель главврача медучреждения Алла Федоскина назвала главные причины такой тенденции. По ее словам, это связано с двумя основными факторами: старением населения и улучшением диагностики.

"Злокачественные опухоли развиваются, как правило, у пожилых людей, средний возраст онкопациентов 65-69 лет, а наш край как раз относится к числу регионов с активно стареющим населением, – пояснила Федоскина. – Кроме того, благодаря новым возможностям современного оборудования рак просто стали чаще выявлять".

Так, из 1,6 млн местных жителей, прошедших профилактические осмотры, больными раком оказались свыше 2,7 тысячи человек. Кроме того, в 2019 году впервые доля новообразований, выявленных на первой стадии, достигла 60%.

У мужчин чаще всего выявляют рак легких, бронхов, кожи и предстательной железы, а у женщин – кожи, груди и тела матки.

При этом горожане чаще болеют, чем сельские жители. На последних приходится 43% от общего числа случаев. Среди алтайских сельчан злокачественным патологиям в большей степени подвержены мужчины, а в городской среде опухоли чаще развиваются у женщин.