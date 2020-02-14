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Большая дымная яма: почему жители Барнаула дышат грязным воздухом

, ИА "Амител"
Главные проблемы известны, но путей решения, кажется, пока нет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

О том, что экологическая обстановка в Барнауле оставляет желать лучшего, говорят регулярно. По данным Минприроды, в 2019 году столица Алтайского края вошла в список населенных пунктов с самым загрязненным воздухом. Ученые-экологи, общественники и представители профильных ведомств собрались 12 февраля на круглом столе, чтобы обсудить, почему мы дышим грязным воздухом и как решить эту проблему.

Чем мы дышим?

Минприроды включает Барнаул в тридцатку самых загрязненных городов с 2017 года. Повод для тревоги действительно есть, рассказала начальник комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды гидрометцентра Кира Шутова. Причем, по ее словам, переживать нужно не из-за рейтингов, а из-за состава воздуха, которым мы дышим.

"Рейтинг составляет главная геофизическая лаборатория в Санкт-Петербурге. Барнаул попадает в приоритетный список из-за высокой концентрации бензпирена в воздухе. Это вещество первой степени опасности, которое является канцерогеном. Более того, оно еще и выступает как индикатор: значит, в воздухе присутствуют и другие опасные полиароматические углеводороды. Сейчас в Барнауле пять станций во всех районах города, которые фиксируют концентрацию этого вещества. Например, в 2017 году его количество превысило предельно допустимую концентрацию в 30,6 раза", – пояснила Шутова.

Она добавила, что бензпирен выделяется при любом процессе сгорания. Больше всего воздух загрязняют промышленные предприятия, печи частных домов и автомобили. Но в Барнауле, как и в ряде других сибирских городов, ситуацию усугубляет климат и географическое расположение города. Зимой в Сибирь традиционно приходит антициклон и мешает рассеиванию вредных веществ. А так как столица края расположена в низине, канцерогены задерживаются здесь надолго.

"Фактически наш город находится в яме. И самая худшая ситуация – в Центральном районе. Эта котловина отличается большим количеством застойных процессов. Загрязняющие вещества отсюда никуда не переносятся. Кроме того, они стекаются в эту яму еще и с других частей города", – добавила специалист.

По ее словам, такое повышение уровня бензпирена в воздухе не может не оказать влияния на здоровье жителей Барнаула.

Сажа на окнах и в легких

Самую высокую концентрацию бензпирена в городе фиксируют зимой. В отопительный период экологическую обстановку в Барнауле можно оценить невооруженным глазом: дым из труб стелется над частным сектором, воздух приобретает неприятный запах, а снег становится серым. После зимы горожанам приходится счищать с окон толстый слой сажи. Естественно, оседает она не только на стеклах, но и в легких барнаульцев.

Казалось бы, решение простое и понятное: нужно всего лишь перевести жителей частных домов на газ. Это не только в два раза уменьшит количество загрязняющих веществ, но и позволит значительно сэкономить на топливе, объяснил гендиректор "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин.

По его словам, газификация региона активно продолжается: к сети подключают все больше жителей. Но пока в Барнауле газ подвели не ко всем частным домам. Далеко не все горожане могут позволить себе приобрести необходимое оборудование. По словам Правдина, минимальный набор обойдется в сумму около 50 тысяч рублей. Но это при условии, что дом небольшой, а котел — самый простой. На деле же за подключение придется заплатить гораздо больше.

Впрочем, гендиректор барнаульского "Газпрома" отметил, что для желающих подключиться предусмотрены льготные кредиты на газификацию со ставкой 5%. Но знают об этом немногие. А потому горожане продолжают топить печи. Причем не только дровами и углем, но и всяким мусором, от которого атмосфера страдает еще больше.

Не жми на газ

Но больше всего хлопот экологам и контролирующим организациям доставляет автотранспорт. Хотя бы потому, что оценить ущерб атмосфере от автомобилей невозможно, пояснила Кира Шутова. Машины подлежат весьма косвенному учету: по количеству топлива и автомобилей. Но никто не учитывает, сколько грузовых и сколько легковых автомобилей, какие у них износ двигателей и техническое состояние.

По разным оценкам, от 60% до 80% всех вредных веществ выбрасывают в воздух именно автомобили. В числе главных ядов – все тот же бензпирен. Зимой, кстати, вред от машин усиливается: людям приходится по нескольку раз за день прогревать автомобили. А на улицах Барнаула образуются пробки: пока машина с работающим двигателем стоит, она выбрасывает намного больше выхлопных газов.

Решение проблемы специалисты видят в постепенном переводе транспорта на другое топливо: газ и электричество. Но пока это очень далеко от реализации. А предложения прокатиться в феврале на работу на велосипеде барнаульцам, похоже, не нравятся.

Зелененький он был, а теперь не очень

Проблему загрязнения в летний период могли бы решить зеленые насаждения. Но озеленение проводят крайне странно, отметила завкафедрой экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Галина Соколова. По ее словам, этот процесс можно, скорее, назвать "деозеленением", ведь экологическая обстановка ухудшается.

"Районы у нас озеленены неравномерно. Там, где стоят новостройки, деревьев вообще практически нет. Сейчас количество зеленых насаждений в городе постепенно уменьшается. Не только из-за строительства: тополя, например, стараются извести из-за пуха. Хотя известно, что эти деревья лучше других очищают воздух. А садить все стараются хвойные породы. Оно и понятно: каждый хочет посадить красивую елочку. Но они гораздо менее устойчивы, накапливают в себе вредные вещества и быстро умирают", – пояснила Соколова.

По ее словам, к озеленению нужно подходить с умом, а сейчас в городе этого не делают. Например, деревья сейчас стали сажать поодиночке, а не группами. Так они растут гораздо хуже. Помогают очищать воздух и кустарники, но в центре города их постепенно убирают, заменяя заборами. Но заборы грязный воздух, как известно, не фильтруют.

А в следующий злополучный рейтинг Барнаул, скорее всего, не попадет, объяснила Кира Шутова. По ее словам, этой зимой антициклон над Сибирью толком не сформировался, и вредных веществ в городе стало меньше, пусть они все еще и превышают норму. Но рейтинги рейтингами, а до того, как воздух в Барнауле станет чистым и комфортным для горожан, еще далеко.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.02.2020 08:35
Житель высело

"завидую" жителям "центра", особенно района первомайки

14.02.2020 08:35
- гость -

Газ должен работать а не уходить нашим врагам

14.02.2020 08:39
- гость -

о, вот и джинса подоспела к проблеме застройщиков с выделением участков под застройку )))

14.02.2020 08:42
петух с докучаево

у нас автобусы которые почти 20 лет в Германии не выпускаются - считаются эталоном общественного транспорта.. о чем тут говорить

14.02.2020 09:01
месный

По поводу вон той картинки-пугалки с автомобилями, еслив кто не в курсе то при сгорании топлива образуется, неужели блин, но вода, в том числе, а образуется она при температуре поболее 100 градусов, и пока дойдёт это всё до выхлопной трубы явно оно по температуре несколько выше чем окружающая атмосфера, пар изо рта наблюдали, дак вот это самое оно.

Надо боаятся людей у которых пар изорта идёт там коронавирус может быть, вот.

14.02.2020 09:05
Гость

Только мощные вентиляторы спасут Барнаул!

14.02.2020 09:07
гость

Откуда у нас столько заводских труб дымящих, заводы закрыли, а трубы остались?

14.02.2020 09:08
- гость -

14.02.2020 08:35
Житель высело

Завидуй дальше. живу в двух минутах ходьбы до работы, а супруга в пяти минутах. не успеваю даже надышаться дымом всласть. А квартира на 19 этаже. воздух там свеж.

14.02.2020 09:15
- гость -

а жители спальных районов наслаждаются гарью в пробках.
так что танцуют дышат все

14.02.2020 09:21
Сергеев

Так в деревне барнаул было всегда.
Летом - пыль со степей казахстана.
Зимой - гарь печек с окраин и окрестных деревень, машин, заводов.
И поделать с этим ничего нельзя.
Климат!

Уже в Москве воздух намного чище, даже в самом центре, а чем дальше на запад континента, тем он чище и богаче кислородом.

14.02.2020 09:23
- гость -


14.02.2020 09:08
- гость -

да чо уж там. Живешь в 15 сек. от работы, а жена в 25 сек.

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