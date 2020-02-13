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Без талонов и очередей: как получить документы о недвижимости онлайн

, ИА "Амител"
Сервис проверки недвижимости дает выписки из ЕГРН в день обращения 

Покупателю квартиры, земельного участка или коммерческого объекта важно убедиться в безопасности сделки, а продавцу – подготовить полноценный пакет документов. Выписка из ЕГРН требуется для регистрации купли-продажи, вступления в наследство, раздела недвижимости, оформления ипотеки, расчета налогов или подготовки к судебным разбирательствам. Вместо поездок в офис Росреестра можно подать запрос в сервис проверки недвижимости онлайн и получить выписку из ЕГРН в день обращения. Готовый документ заверен цифровой подписью, обладает полной юридической силой, признается и принимается всеми государственными органами, включая суды.

Какие услуги можно получить с помощью онлайн-проверки недвижимости?

Подлинная выписка из ЕГРН на квартиру или земельный участок быстро оформляется по запросу на сайте и представляет юридически значимый документ с официальной печатью Росреестра. Детальный отчет включает сведения о собственнике, общих характеристиках объекта, действующих ограничениях и обременениях. 

Клиенты интернет-сервиса проверки недвижимости вправе получить дополнительные услуги:

  • проверить квартиру по официальным базам Росреестра, ФССП, ФНП, ФНС, а также ФСИН для оценки рисков покупателя;
  • удостовериться в законности владения участком, отсутствии залога или ареста;
  • узнать кадастровую стоимость имущества бесплатно.

Действует опция просмотра информации с публичной карты. Достаточно открыть публичную кадастровую карту и указать в поисковой строке адрес проверяемого объекта, чтобы выяснить общедоступные сведения о номере, площади и назначении земельного участка или узнать год постройки дома, нежилого здания. В открывшемся окне отображается также полный перечень доступных отчетов о недвижимом имуществе.

Как заказать выписку из ЕГРН через интернет срочно?

Желающим заказать выписку из ЕГРН на квартиру срочно через интернет следует подать заявку по инструкции и дождаться поступления документа на электронную почту. Предстоит выполнить несложные действия:

  1. начать поиск по кадастровому номеру или адресу;
  2. на странице найденного объекта выбрать из открывшегося перечня нужные выписки;
  3. перейти к оформлению заявки;
  4. указать адрес электронной почты и телефон заявителя;
  5. оплатить заказ банковской картой или с баланса "Яндекс.Деньги".

Задание выполняется в течение 30 минут, но в некоторых случаях процесс может затянуться до двух часов.

Круглосуточная работа, низкие цены, гарантии быстрого исполнения заказов и бесплатные информационные услуги дополняют преимущества интернет-сервиса.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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