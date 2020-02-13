Алтайские дорожники начали подготовку к весеннему паводку

Дорожные службы Алтайского края начали подготовку к возможному половодью. Для того чтобы обеспечить пропускную способность дорог и мостов, до начала активного таяния снега полностью очистят дорожное полотно, обочины и откосы. Работы проведут на участках общей площадью 15 тысяч километров.

Как сообщают в краевом Минтрансе, на 117 мостах уберут лед у опор и нарежут борозды для схода воды. Также планируется очистить 7 тысяч водопропускных труб.

Как уже сообщал amic.ru, ранее на совещании в мэрии Барнаула обсудили и предстоящий весной паводок.

О точном прогнозе говорить пока рано, однако есть предпосылки, что больших осложнений не предвидится, ситуация будет развиваться по сценарию 2017 года. То есть при худшем раскладе подтопит низменные участки и придомовые территории.

По словам главного синоптика региона Александра Люцигера, уверенно говорить о прогнозе паводка можно будет не раньше, чем во второй декаде марта.