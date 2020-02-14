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За форму, содержание и инновации: "Бочкари" везут домой целую коллекцию наград

, ИА "Амител"
"Бочкари" завоевали золотые и серебряные медали на международной выставке в Москве

Компания "Бочкари" получила целую коллекцию наград на международной выставке "Продэкспо" – это "Звезда "Продэкспо", четыре золотых и три серебряных медали, победа в конкурсах "Инновационный продукт", "Лучший продукт", "ПродЭкстраПак", а также звание "Лучшее предприятие".

Новинки под торговой маркой "Бочкари" – безалкогольное пиво Weiss Berg и безалкогольный энергетик Target Original жюри оценило и за форму, и за содержание. Они получили золотые медали за отменный вкус и лучшую упаковку. 

Кроме того, безалкогольный Weiss Berg одержал победу в конкурсе "Инновационный продукт", где соревнуются предприятия, которые используют самые передовые подходы в производстве. При брожении пшеничного пива "Weiss Berg безалкогольное" компания применила недавно открытые биотехнологии получения безалкогольного пива. Пивовары используют специальные пивные дрожжи, которые при брожении не образуют спирт и при этом придают безалкогольному пиву полный гармоничный вкус и хороший выразительный аромат. "Weiss Berg безалкогольное" имеет все достоинства пшеничного нефильтрованного пива и не более 0,5% алкоголя.

В конкурсе на лучшую упаковку "Бочкари" участвовали впервые и одержали победу. Линейка Target energy drink получила золото за лучшую упаковку. К слову, Target – это первые энергетики, произведенные на Алтае. Их рецептура создавались в соавторстве с немецкой компанией – автором самых известных энергетиков в мире.

Упаковка Target – традиционная для энергетиков алюминиевая банка. Розлив напитков идет на новой немецкой линии розлива Krones AG, запущенной на заводе летом 2019 года. Теперь все флагманские продукты завода выпускаются в этом популярном виде тары. К баночной продукции на стенде "Бочкари" самый живой интерес: упаковка легкая, удобная в транспортировке, прекрасно сохраняющая вкус и аромат напитков.

Кульминацией выставки стал четвертый день работы и церемония награждения главного дегустационного конкурса "Продэкспо". Копилка завода пополнилась целой коллекцией золотых и серебряных медалей и особой наградой – "Звездой Продэкспо". Она присуждается лучшему, выдающемуся напитку в своей категории в знак абсолютной победы и оценки безупречного качества продукта.

Высокую оценку получил и сам завод. Он стал обладателем звания "Лучшее предприятие" за стабильно высокое качество продукции. Напомним, в 2019 году завод во второй раз получил не менее престижную награду – "Золотой бренд Алтая".

Все дни работы выставки у стенда компании "Бочкари" было многолюдно: обменивались контактами, пробовали продукцию, знакомились с условиями партнерства, обсуждали планы сотрудничества. Департамент продаж успел провести десятки встреч с представителями российских регионов и зарубежными партнерами.

"Продэкспо" – самая крупная выставка России по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка. Участниками являются 2 600 компаний и заводов из 70 стран. Ее посещают 67 000 человек из 112 стран. Там представлено 30 салонов – продукты и напитки со всего мира.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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