Рост 60%. Число киберпреступлений на Алтае достигло рекордных показателей

Количество преступлений в IT-cфере в 2019 году в Алтайском крае достигло рекордных показателей. При этом в остальных сферах зарегистрировано снижение преступлений в целом на 3,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-лейтенант Андрей Подолян.
По его информации, всего в 2019 году было зарегистрировано 4053 факта киберпреступлений против 2500 годом ранее. Однако заметно уменьшилось количество мошенников, сообщающих людям по телефону, что их родственники попали в беду. Для помощи им они просят перечислить на карту деньги. По словам Андрея Подоляна, жители края реже стали реагировать на уловки мошенников, а сразу обращаются по данному факту в полицию. При этом зафиксирован приличный рост количества краж денег с банковских карт.
В прошлом году в МВД были созданы специальные отделы для борьбы с преступлениями. Пока же статистика не так положительна: раскрываемость преступлений в IT-сфере составляет всего 20%.
Одновременно с этим, как пояснил глава алтайской полиции, на 20,8% уменьшилось количество фактов умышленного причинения вреда здоровью, на 26% – разбойных нападений, на 24,6% – поджогов, на 23,5% – грабежей и краж – на 5,7%. В целом за год в регионе было совершено 37 тысяч преступлений.
Сотрудниками полиции было изъято 420 килограммов наркотических веществ. Прекращена деятельность 25 наркопритонов.
Еще на 47% снизилось количество преступлений, совершенных под действием наркотических или токсических веществ.
Комментарии
Телефонное мошенничество - киберпреступление! Насмешили, молодцы!
Не пиши всякую чушь, если не понимаешь ни чего в этом вопросе. Сначала узнают про клиентов: взламывают сервера, покупают данные либо узнают у знакомых. По звонку выясняють у жертв недостающие сведения, затем либо через дубликат обналичивают в банкаматах, либо перепривязывая мобильный банк.
В полицию надо брать матёрых хакеров на работу)))
Звонят то в основном мошенники не с Алтайского края. Почему в Алтайском крае?
14.02.2020 08:29
- гость -
Они им там не по карману. Да и далеко не всякий нормальный хакер скатится до такого чё там творят
Я как-то пробовал написать заявление о мошенничестве. Написал на ихнем сайте чтобы тратить меньше своего времени (ага, щщясссъ). Потом все равно пришлось ехать к участковому писать объяснения по поводу заявления, а потом еще следак звонил чего-то ему написать требовал... В итоге получил отписку, что мне не было нанесено ущерба и соответственно этим они заниматься не будут, да еще и рассматривали, не надо ли меня самого привлечь за якобы "ложный донос". Десять раз подумайте, прежде чем портить им статистику из благих побуждений...
14.02.2020 09:06
- гость -
Чё, тоже подарил зарубежью полляма?