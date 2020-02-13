Условия выплаты детских пособий изменили в Алтайском крае

Сегодня, 13 февраля, вступил в силу указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко о расширении круга получателей выплат при рождении третьего и последующих детей, сообщает Минсоцзащиты Алтайского края.

Во-первых, теперь на ежемесячное пособие могут претендовать люди, у которых среднедушевой доход на семью не выше двукратного значения прожиточного минимума. Это вдвое выше, чем ранее.

Во-вторых, выплата назначается не только за третьего, но и за каждого последующего ребенка. До вступления в силу указа пособие могло быть назначено лишь единожды.

"Если в 2019 году в семье родилось одновременно двое детей, которые являлись третьим и четвертым у матери, семья получала выплату при рождении третьего ребенка, то с 2020 года за назначением выплаты можно обратиться с пакетом документов, и в этом случае денежная выплата будет назначена и на четвертого ребенка", – уточняет пресс-служба регионального Минсоцзащиты.

Ведомство уточняет, что пособие может быть назначено "задним числом", но при условии, что между рождением ребенка и подачей заявления на меру поддержки прошло не больше полугода.

Обратиться за назначением пособия можно как в орган социальной защиты населения, так и в МФЦ. Кроме того, можно подать заявление через портал Госуслуг.

Напомним, что с 1 января 2020 года размер ежемесячной денежной выплаты составляет 10203 рубля. Ее получают в среднем 20 тысяч семей. В 2019 году на их поддержку направлено 1,8 млрд рублей.