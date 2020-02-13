Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Алтае снизилась

Эпидемиологический порог в Алтайском крае превышен на 51%. Данные за неделю с 3 по 9 февраля приводят в региональном Роспотребнадзоре. Неделей ранее этот показатель составлял 72,5%.

Всего с 3 по 9 февраля специалисты зарегистрировали почти 26 тысяч заболевших. В основном это дети до 14 лет.

Учебный процесс сейчас полностью приостановлен в 39 школах и 32 детсадах, частично – в 257 классах 92 школ и в 31 группе 17 дошкольных учреждений.

Как ранее сообщал amic.ru, бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал эпидемию гриппа на Алтае намного более опасной, чем коронавирус.