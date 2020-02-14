Пятница, 14 Февраль, 06:26

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,6
€ 69,18
-10°
Обь
5см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавирусаСнегопады на Алтае
Новости

Платный выезд в центр и "выделенки" могут ввести в Барнауле ради развития транспорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Город может получить миллиарды на трамваи и троллейбусы, но деньги необходимо будет вернуть
Фото: Мария Говорухина

Фото: Мария Говорухина

Барнаул может войти в число 25 городов России, которые могут принять участие в федеральной программе ВЭБ по обновлению электротранспорта. Столица края может получить на новые трамваи и троллейбусы около 25 миллиардов, однако средства позднее нужно будет вернуть банку. В администрации города прошло заседание по рассмотрению перспективных направлений привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта города. В нем приняли участие представители региональных профильных ведомств, председатели комитетов администрации, представители "Центртранса" и "Горэлектротранса".

Выделенные полосы и платный въезд

Сейчас изношенность общественного транспорта в городе – 98%. В последний раз трамваи новые покупали около 10 лет назад. В городе существует проблема пробок. В Барнауле есть несколько мест с так называемым "узким горлышком": Калинина, Павловский тракт и другие. В городе фиксируется увеличение количества личного автотранспорта, что также влияет на образование заторов.

Как пояснил замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, необходимо менять приоритет в городе именно общественному транспорту. Ежедневно им пользуются около 300 тысяч барнаульцев.

"За 15 лет у нас стало больше автомобилей на 525 тысяч и цифра растет. Москва сейчас активно занимается развитием городского электротранспорта, как и Европа. Будущее – за развитием электротранспорта. Транспортные проблемы решают по-разному: платный въезд в центр, платные парковки, выделенные полосы для общественного транспорта. Очевидна тенденция к ограничению легкового движения в городах. За ГЭТом все перспективы. Это перспективно, это экологично, это массово. Городской электротранспорт – это будущее", – сообщил в ходе совещания Дмитрий Коровин.

Трамваи до Южного

Что касается проекта, то ВЭБ.РФ предлагает реализовать его в рамках концессионного соглашения, согласно которому необходим возврат инвестиций. В мэрии надеются, что сделать это будет возможно посредством увеличения пассажиропотока, повышения энергоэффективности, а также за счет выполнения дополнительных организационных мероприятий. Несмотря на экономические нюансы проекта, эксперты сходятся во мнении, что развивать городской электротранспорт в Барнауле необходимо.

Помимо покупки новых трамваев и троллейбусов, проект предусматривает строительство новых путей: продление трамвайных путей в поселок Новосиликатный, строительство сети по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской Армии. Кроме того, возможно продление трамвайной линии до поселка Южного.

Как пояснил amic.ru руководитель городского сообщества "Шпиль" Егор Галкин, платный въезд в город не поможет развитию общественного транспорта. Однако в целом идеи мэрии и Минтранса – хорошие.

"Я считаю, что правильнее делать выделенные полосы для общественного транспорта. Такой мерой мы решим несколько проблем. Первое – у нас будет меньше пробок, а в перспективе их не станет совсем. Второе – покажем приоритет для общественного транспорта, а не только для машин. Это крайне важно, для того чтобы решить первую проблему. Дальше: нам нужно обновлять транспорт – делать его современным и комфортным. Поэтому считаю, что намерения развития абсолютно правильные", – пояснил Егор Галкин.

300 миллиардов от Минтранса

Отметим, что Барнаул также может принять участие в другом федеральном проекте по обновлению подвижного состава автотранспорта. Город может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Прежде всего, на закупку новых трамваев и троллейбусов. В проекте могут принять участие все крупные города страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Речь идет совокупно о 10 млрд поездок в год (200 поездок на пассажира) при среднем тарифе 20 руб. за поездку. Средний размер существующей региональной субсидии оценивается в 5 руб. за поездку, средний экономически обоснованный тариф составляет 35-37 руб. Количество автобусов разной вместимости – 50 тыс. штук.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

14.02.2020 06:10
- гость -

Брехуны

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
06:23
День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь 0
06:01
Платный выезд в центр и "выделенки" могут ввести в Барнауле ради развития транспорта 1
05:45
Оттепель продолжается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 0
23:45
Путин ответил на предложение закрепить ядерной статус РФ в Конституции 0
23:10
СМИ: медики бросили пациента на снег. Ему пришлось ползти 1
22:44
Facebook и Twitter оштрафовали на 8 млн рублей по иску Роскомнадзора 0
22:06
Металлурги вложат 44 млрд рублей в промышленность Алтайского края 0
21:29
Путин: "Пока я президент, у нас не будет родителя № 1" 11
20:49
В алтайской школе-интернате, где отравились 27 сирот, выявили нарушения 0
20:10
Суд рассмотрел апелляцию по делу депутата АКЗС Ирины Тепловой 1
19:35
Привет из 90-х. Мужчину избили и погрузили в багажник в центре Бийска 1
19:04
Поклонская заявила о 700 крымчанах, обманутых алтайским банком 2
18:41
"Очень дорогая". Премьер-министр оценил ипотеку в России 5
18:12
Гражданам Китая запретили приезжать в Горный Алтай на заработки 0
18:00
Без талонов и очередей: как получить документы о недвижимости онлайн 1
17:39
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Алтае снизилась 0
17:24
Условия выплаты детских пособий изменили в Алтайском крае 1
17:12
Алтайские дорожники начали подготовку к весеннему паводку 0
17:00
О развитии и воспитании: АлтГПУ проведет бесплатные консультации для родителей 0
16:53
Заболеваемость раком в Алтайском крае увеличилась почти на треть 3
16:41
В России предложили "гаражную амнистию". Но не для всех 0
16:33
"Работаем всем миром": глава полиции Алтая рассказал о поисках пропавших подростков 2
16:14
Руководителя алтайской турфирмы осудят за обман клиентов 1
15:53
Чуйский тракт перекроют на два часа из-за ремонта моста на Алтае 0
15:38
Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края 13
15:20
Уроженка Алтайского края стала замминистра России 2
15:06
Депутаты предложили ввести скидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций 16
14:44
Московский таксист рассказал, почему на него напала сибирячка 17
14:31
Девушка-подросток выпала из окна в Барнауле 8
14:15
Март на Алтае будет теплее обычного 6
14:05
А строить-то где? Застройщики Барнаула предупреждают о провале по вводу жилья 31
13:46
Мужчину с тяжелыми травмами нашли на ж/д путях в Рубцовске 0
13:34
43-летнюю американку назвали "самой сексуальной матерью на планете" 9
13:20
Стиль, польза и оригинальность: идея для подарка мужчинам на 23 Февраля 3
13:10
Алтайские застройщики намерены пойти в депутаты 8
13:02
"Почта России" в Барнауле избавилась от опасной для человека мухи 7
12:47
Долгожданную поликлинику за 1,2 миллиарда начали строить в Барнауле 16
12:33
Шайбу барнаульского хоккеиста признали почти самой лучшей в истории НХЛ 2
12:22
Маски в некоторых аптеках Алтайского края оказались в дефиците. Зато не выросли в цене 6
12:08
Нашумевшую пьесу Ивана Вырыпаева прочитают в алтайском театре 0
12:00
Без границ: покупки и продажи в интернете стали проще 6
11:57
Депутат Госдумы Терентьев обратился к алтайскому губернатору по льготам "детям войны" 16
11:35
Вспомни, капитан: барнаульскому атлету Сергею Шубенкову вручили новые погоны 20
11:22
Эффективная энергетика. "Алтайэнергосбыт" отчитался за 2019 год 0
11:17
Алтайские путешественники поплывут по Енисею в Салехард 11
11:05
Молодость и долголетие: почему алтайский мёд покупают в Москве и Краснодаре 2
10:49
Резкий скачок числа больных коронавирусом объяснили в Китае 9
10:37
Названа доля россиян, которые получили прибавку к зарплате 4
10:18
Следком возбудил уголовное дело из-за неоказания медпомощи жительнице Новоалтайска 5
10:12
Ди Каприо отказал Киркорову в совместном селфи 31

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.