Платный выезд в центр и "выделенки" могут ввести в Барнауле ради развития транспорта

Барнаул может войти в число 25 городов России, которые могут принять участие в федеральной программе ВЭБ по обновлению электротранспорта. Столица края может получить на новые трамваи и троллейбусы около 25 миллиардов, однако средства позднее нужно будет вернуть банку. В администрации города прошло заседание по рассмотрению перспективных направлений привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта города. В нем приняли участие представители региональных профильных ведомств, председатели комитетов администрации, представители "Центртранса" и "Горэлектротранса".

Выделенные полосы и платный въезд

Сейчас изношенность общественного транспорта в городе – 98%. В последний раз трамваи новые покупали около 10 лет назад. В городе существует проблема пробок. В Барнауле есть несколько мест с так называемым "узким горлышком": Калинина, Павловский тракт и другие. В городе фиксируется увеличение количества личного автотранспорта, что также влияет на образование заторов.

Как пояснил замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин, необходимо менять приоритет в городе именно общественному транспорту. Ежедневно им пользуются около 300 тысяч барнаульцев.

"За 15 лет у нас стало больше автомобилей на 525 тысяч и цифра растет. Москва сейчас активно занимается развитием городского электротранспорта, как и Европа. Будущее – за развитием электротранспорта. Транспортные проблемы решают по-разному: платный въезд в центр, платные парковки, выделенные полосы для общественного транспорта. Очевидна тенденция к ограничению легкового движения в городах. За ГЭТом все перспективы. Это перспективно, это экологично, это массово. Городской электротранспорт – это будущее", – сообщил в ходе совещания Дмитрий Коровин.

Трамваи до Южного

Что касается проекта, то ВЭБ.РФ предлагает реализовать его в рамках концессионного соглашения, согласно которому необходим возврат инвестиций. В мэрии надеются, что сделать это будет возможно посредством увеличения пассажиропотока, повышения энергоэффективности, а также за счет выполнения дополнительных организационных мероприятий. Несмотря на экономические нюансы проекта, эксперты сходятся во мнении, что развивать городской электротранспорт в Барнауле необходимо.



Помимо покупки новых трамваев и троллейбусов, проект предусматривает строительство новых путей: продление трамвайных путей в поселок Новосиликатный, строительство сети по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской Армии. Кроме того, возможно продление трамвайной линии до поселка Южного.

Как пояснил amic.ru руководитель городского сообщества "Шпиль" Егор Галкин, платный въезд в город не поможет развитию общественного транспорта. Однако в целом идеи мэрии и Минтранса – хорошие.

"Я считаю, что правильнее делать выделенные полосы для общественного транспорта. Такой мерой мы решим несколько проблем. Первое – у нас будет меньше пробок, а в перспективе их не станет совсем. Второе – покажем приоритет для общественного транспорта, а не только для машин. Это крайне важно, для того чтобы решить первую проблему. Дальше: нам нужно обновлять транспорт – делать его современным и комфортным. Поэтому считаю, что намерения развития абсолютно правильные", – пояснил Егор Галкин.

300 миллиардов от Минтранса

Отметим, что Барнаул также может принять участие в другом федеральном проекте по обновлению подвижного состава автотранспорта. Город может войти в число городов, которые получат в ближайшие годы от Минтранса РФ около 300 миллиардов на обновление общественного транспорта. Прежде всего, на закупку новых трамваев и троллейбусов. В проекте могут принять участие все крупные города страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Речь идет совокупно о 10 млрд поездок в год (200 поездок на пассажира) при среднем тарифе 20 руб. за поездку. Средний размер существующей региональной субсидии оценивается в 5 руб. за поездку, средний экономически обоснованный тариф составляет 35-37 руб. Количество автобусов разной вместимости – 50 тыс. штук.