Гражданам Китая запретили приезжать в Горный Алтай на заработки

Жителям Китая временно прекратили выдавать визы для осуществления трудовой деятельности в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Кроме того, приостановлена выдача разрешений на привлечение к работам иностранцев. Ограничения будут действовать до особого указания.

Соответствующее решение принято в связи с распоряжением правительства РФ №153-р от 31 января 2020 года. Принятие этих мер вызвано необходимостью защитить регион от проникновения инфекции нового типа коронавируса.

Как ранее писал amic.ru, только в китайской провинции Хубэй число заболевших превысило 48,2 тысячи человек, из них 1310 скончались.