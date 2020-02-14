Более 100 пар сыграют свадьбы в Алтайском крае в День святого Валентина

14 февраля – в День святого Валентина – в Алтайском крае поженятся 103 пары. Из них 64 зарегистрируют в отделениях ЗАГСа в Барнауле, сообщили amic.ru в краевом управлении юстиции. Расписывать пары будут с утра до самого вечера.

14 февраля считается одним из популярных для регистрации брака дней, наряду с красивыми датами, рассказали в барнаульских ЗАГСах. Самым популярным у молодоженов краевой столицы оказался ЗАГС Индустриального района. Здесь в День всех влюбленных брак зарегистрируют 20 пар. В отделении ЗАГСа по Ленинскому району на 14 февраля подали 16 заявлений, во Дворце бракосочетаний – 12, в Центральном районе – 11, а в Октябрьском – 5.

В 2020 году праздничный день выпал на пятницу. Вероятно, из-за этого количество свадеб в этом году в Алтайском крае почти в 2,5 раза превышает показатели 2019-го. Тогда День святого Валентина пришелся на четверг, и зарегистрировать брак решились только 42 пары, из них 17 – в Барнауле. А вот когда День всех влюбленных выпадал на начало или середину недели, свадеб было гораздо меньше. К примеру, 14 февраля 2017 года – это был вторник – в регионе поженились 66 пар, их них 25 – в краевой столице, а в 2018-м, когда праздник был в среду, зарегистрировали 76 браков, 25 из них – в Барнауле.