Поклонская заявила о 700 крымчанах, обманутых алтайским банком

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена защитить жителей региона, которым приходят "письма счастья" от алтайского банка.

На своей странице в Facebook она рассказала, что крымчане жалуются ей на сообщения от ООО КБ "Тальменка-Банк", с требованиями о погашении кредитов. При этом граждане, получающие оповещения, по их словам, никаких дел с банком не имели.

"Шла "Крымская весна". Крымчане только начинали оформлять документы, становились "молодыми гражданами России", — написала Поклонская. — Известный в "определённых" кругах "Тальменка-Банк" (Барнаул) не растерялся и с 2015 года стал оформлять на жителей Крыма липовые кредиты. В итоге пострадало более 700 человек. Суммы просто гигантские — от 500 тысяч до 1 млн рублей".

По ее словам, к правоохранителям в течение нескольких месяцев поступают заявления от получающих рассылку, но полицейские только возбудили уголовное дело, а самим потерпевшим ничем им не помогли, поэтому экс-прокурор решила самостоятельно встать на защиту земляков.

"Я написала новый запрос на имя Генерального прокурора РФ — прошу взять дело, ход и результаты расследования под личный контроль. Также у меня прошла встреча с Агентством по страхованию вкладов — есть способы решения", – уточнила Поклонская.

Напомним, что в 2017 году ООО КБ "Тальменка-Банк" лишился лицензии. ЦБ подал иск о признании компании банкротом.