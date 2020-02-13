Мужчину избили до потери сознания и погрузили в багажник в центре Бийска

Следственные органы задержали двоих ранее судимых жителей Бийска по подозрению в покушении на убийство, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился ночь 8 февраля 2020 года рядом с одним из развлекательных заведений алтайского наукограда.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как 35-летнему мужчине наносят несколько ударов, а потом грузят обмякшее тело в багажник автомобиля.

"Подозреваемые нанесли ему многочисленные ранения в жизненно-важные органы, после чего поместили в багажник автомобиля и вывезли за город с целью последующего убийства.", — констатирует региональное управление Следкома.

Однако довести задуманное до конца им не удалось. Потерпевшему удалось вырваться и сбежать.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье: покушение на убийство, сопряженное с похищением человека группой лиц по предварительному сговору. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.