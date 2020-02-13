В алтайской школе-интернате, где отравились 27 сирот, выявили нарушения

Многочисленные нарушения санитарных норм и требований выявили проверяющие в горно-алтайской школе-интернате имени Жукова, где госпитализировали 27 сирот с острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Часть нарушений связана с организацией питания воспитанников. В частичности, допускался повторный разогрев блюд, а в меню были продукты, которые не прошли бракераж и не согласовывались с профильными ведомствами.

Кроме того, не было должного контроля за соблюдением детьми гигиены, слишком редко меняли постельное белье и полотенец, некачественно убирали комнаты.

"Во время эпидемиологического расследования установлено, что должностными лицами образовательного учреждения скрывались факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции, — констатировали в ведомстве. — Медицинское наблюдение за детьми должным образом не организовано, при наличии 5 медицинских работников".

В связи с этим возбуждено административное производство в отношении юридического и должностных лиц. Материалы проверки передали в Следственный Комитет для принятия процессуального решения.

Напомним, у 27 воспитанников школы-интерната диагностировали гастроэнтерит. У 17 из них выявили наличие РНК норовирусов. У них, в основном, легкая форма заболевания. Некоторых из детей уже выписали.

Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной кишечной симптоматикой (рвота, понос, повышение температуры тела) и характеризуются быстрым течением. Передаются фекально-оральным путем, в том числе через грязную посуду и плохо вымытые овощи и фрукты.