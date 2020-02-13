Путин: "Пока я президент, у нас не будет родителя №1"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выступает противником отмены гендерной идентификации родителей в официальных документах, сообщает RT.

"Что касается "родителя №1" и "родителя №2", я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет родителя №1... У нас будет папа и мама", — заявил Путин во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Также президент в ходе обсуждения выразил пожелания, чтобы в главный закон страны включили социальные гарантии и индексацию пенсий не реже, чем раз в год, а также чтобы "граждане России были авторами поправок".

Напомним, ранее в США вывели из официального оборота слова "мама" и "папа". При подаче заявлений на оформление официальных документов в анкетах значится "родитель № 1" и "родитель № 2".

Аналогичные изменения внесены в законодательство Франции: в документах вместо слов "отец" и "мать" фигурирует слово "родитель". Также изменения коснулись и Молдавии, где введена формулировка "один из родителей". В целом прежнюю гендерную идентификацию посчитали противоречащей современным реалиям в нескольких странах.

Как уже писал amic.ru, проект о поправках в Конституцию ранее внес в Госдуму Владимир Путин. Нижняя палата парламента уже поддержала документ в первом чтении. Поправки нацелены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.