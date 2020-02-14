Справедливороссы бойкотировали избрание мэра в БГД. Но это все равно ничего не меняет

Фракция "Справедливая Россия" в Барнаульской гордуме всем своим составом в три человека отказалась принимать участие в голосовании за определение нового главы города. Это произошло на заседании БГД 14 февраля, в день, когда депутаты избрали мэром Вячеслава Франка. В этот день фракция предложила поменять закон и вернуть выборы мэра. Как это было, рассказывает корреспондент портала amic.ru.

"Конкурс показал свою убогость в плане отсутствия какой-либо возможности представиться в виде демократичной и конкурентной формы выбора кандидата. Это низкопробная симуляция демократии в процедуре определения мэра. Мы не принимаем участие в голосовании, отказываясь от "подтанцовок" в этом спектакле с понятным финишем", – так еще накануне пояснила amic.ru свою позицию глава фракции Оксана Молодых.

Она рассказала, что депутаты получили программы кандидатов за четыре рабочих дня. Для простых жителей эти программы и вовсе были недоступны. По мнению справедливороссов, процедура назначения "не обеспечивает конкуренцию идей, программных положений кандидатов и управленческих подходов". Процедура, напомним, – это избрание главы города голосованием 40 депутатов БГД из кандидатов, прошедших конкурсный отбор (соответствие официальным требованиям и собеседование с комиссией).

Главу города на заседании 14 февраля выбирали из шести человек. Большинство (все депутаты "Единой России") проголосовали за Вячеслава Франка. ЛДПР – за своего коллегу, депутата Алексея Скосырского, КПРФ – за коммунистку Елену Хрусталёву. Остальным участникам депутатских голосов не досталось. У СР своего кандидата не было.

"Справедливая Россия" неоднократно предлагала вернуть выборы мэра Барнаула, отмененные в 2010 году. Но поддержки в этом вопросе партия не нашла – законодательную инициативу отклонил краевой парламент. На заседании БГД они снова предложили внести поправки в закон, допускающие проведение всенародных выборов. Но гордума решением большинства сняла вопрос с повестки сессии.

Как пояснил amic.ru глава фракции СР уже в краевом парламенте Александр Молотов, в предложении партии нашли якобы некий коррупциогенный фактор и некоторые другие формальные придирки.



