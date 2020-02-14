Справедливороссы бойкотировали избрание мэра в БГД. Но это все равно ничего не меняет

Фракция "Справедливая Россия" в Барнаульской гордуме всем своим составом в три человека отказалась принимать участие в голосовании за определение нового главы города. Это произошло на заседании БГД 14 февраля, в день, когда депутаты избрали мэром Вячеслава Франка. В этот день фракция предложила поменять закон и вернуть выборы мэра. Как это было, рассказывает корреспондент портала amic.ru.
"Конкурс показал свою убогость в плане отсутствия какой-либо возможности представиться в виде демократичной и конкурентной формы выбора кандидата. Это низкопробная симуляция демократии в процедуре определения мэра. Мы не принимаем участие в голосовании, отказываясь от "подтанцовок" в этом спектакле с понятным финишем", – так еще накануне пояснила amic.ru свою позицию глава фракции Оксана Молодых.
Она рассказала, что депутаты получили программы кандидатов за четыре рабочих дня. Для простых жителей эти программы и вовсе были недоступны. По мнению справедливороссов, процедура назначения "не обеспечивает конкуренцию идей, программных положений кандидатов и управленческих подходов". Процедура, напомним, – это избрание главы города голосованием 40 депутатов БГД из кандидатов, прошедших конкурсный отбор (соответствие официальным требованиям и собеседование с комиссией).
Главу города на заседании 14 февраля выбирали из шести человек. Большинство (все депутаты "Единой России") проголосовали за Вячеслава Франка. ЛДПР – за своего коллегу, депутата Алексея Скосырского, КПРФ – за коммунистку Елену Хрусталёву. Остальным участникам депутатских голосов не досталось. У СР своего кандидата не было.
"Справедливая Россия" неоднократно предлагала вернуть выборы мэра Барнаула, отмененные в 2010 году. Но поддержки в этом вопросе партия не нашла – законодательную инициативу отклонил краевой парламент. На заседании БГД они снова предложили внести поправки в закон, допускающие проведение всенародных выборов. Но гордума решением большинства сняла вопрос с повестки сессии.
Как пояснил amic.ru глава фракции СР уже в краевом парламенте Александр Молотов, в предложении партии нашли якобы некий коррупциогенный фактор и некоторые другие формальные придирки.
Комментарии
Ребят, боритесь! ну не может же долго это глумление ЕР над людьми продолжаться
Дармоеды... даже зная заведомо результат, могли бы хотя бы свою позицию высказать.
Не иметь своей позиции - показатель СР. Либерасты чертовы
- гость -
14.02.2020 14:13
Читать сначала научись, а потом пости.
"Конкурс показал свою убогость в плане отсутствия какой-либо возможности представиться в виде демократичной и конкурентной формы выбора кандидата. Это низкопробная симуляция демократии в процедуре определения мэра. Мы не принимаем участие в голосовании, отказываясь от "подтанцовок" в этом спектакле с понятным финишем", – так еще накануне пояснила amic.ru свою позицию глава фракции Оксана Молодых.
Это четкая и ясная позиция. заслуживающая уважение.
14.02.2020 14:33
- гость -
***
Это не позиция, а поза. В которую встали СРщики. Эдак по-девчачьи "Ну всё, я обиделась!"
14.02.2020 14:41
И вместе с остальными фракциями пустились в пляс,напевая:
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Раз и навсегда.
Не подходи ко мне!
Я обиделась, я обиделась,
Больше никогда не подходи.
Как в бессмертной комедии Гайдая:В 18-00 суд над пьяницей и дебоширом тов.Горбунковым С.С.,после суда-танцы.)))
Может отменить прямые выборы губернатора и президента?
14.02.2020 14:41
Митенька ржевский
Но это всего лишь твоя трактовка.
По аналогии - в карточной игре с шулерами играть не стоит, все равно не дадут.
14.02.2020 15:06
- гость -
На кой тогда они во власти, если даже сыграть не могут.