СМИ: медики бросили пациента на снег. Ему пришлось ползти

Видеозапись, на которой мужчина ползет рядом со зданием больницы в Каменске-Уральском, опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Как уточняет "Рамблер", незадолго до этого врачи скорой помощи отвезли его в больницу с защемлением нервных окончаний, но врач отказался принимать пациента. И тогда мужчину бросили на снег у крыльца медучреждения, утверждает издание.

Несчастному ничего не оставалось, кроме как вызывать такси. Примечательно, что кадры сняты на видеорегистратор таксиста, к машине которого и полз горожанин.

Причина отказа в оказании медицинской помощи журналисты не уточнили, как и личность горожанина.