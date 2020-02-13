Путин ответил на предложение закрепить ядерной статус РФ в Конституции

Российский лидер Владимир Путин в ходе обсуждения предложений поправок в Конституцию прокомментировал пожелание одного из членов рабочей группы закрепить в законе статус ядерной державы страны.

Как сообщает RT, президент усомнился в необходимости такой меры. По его словам, ядерный статус будет важен долгое время, но так будет не всегда.

"То, что Россия должна быть на шаг впереди по оборонному потенциалу, — это точно, — уточнил глава государства. — Надо ли это в Конституции писать — не уверен".

В этот же день Путин четко обозначил свою позицию по возможной замене слов "папа" и "мама" на "родитель №1" и "родитель №2".

Ранее президент объяснил, почему он предложил внести поправки в Основной закон государства . По его оценке, сейчас в России нет единой системы власти, которая работала бы как единый механизм, где вышестоящее начальство могло бы нести ответственность за то, что происходит на местах.