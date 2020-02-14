Оттепель продолжается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля

Теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в День всех влюбленных, 14 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -2°C до -7°C (в предгорьях – до +3°C). В восточных районах выпадут небольшие осадки в виде снега. Усилится ветер. Его скорость может достигать 13 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -2°C до -4°C. Преимущественно без осадков. Эксперты ЦГМС ожидают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 8 м/с.