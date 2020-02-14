Барнаульские моржи собрали для москвичей посылку со снегом

Члены Алтайской федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи" сжалилась над москвичами, которые в этом году встретили Новый год без снега, и собрали для них морозную посылку, сообщают "Вести-Алтай".

Сначала "медведи" устроили представление, где одна группа символизировала слякоть, грязь и плюсовую температура, а другая — сибирские морозы, зиму, снег и метелицу.

Повел свой отряд "на Москву" главный морж Алтайского края Александр Зеленецкий.

"Столица нашей родины страдает. Там тепло, слякоть, грязь, а у нас зима. Нам их жалко, и мы им поможем!", — произнес воодушевляющую речь лидер "Белых медведей".

После непродолжительной борьбы "холодная" группа пробилась через барьер "теплой" и окунулась в прорубь, которая и символизировала столицу.

В завершение действа барнаульцы собрали большую посылку со снегом, подписав ее "В Москву с любовью".

Дойдет ли до столицы сибирский холод, пока не известно, но синоптики утверждают, что из Алтайского края он явно ушел — 14 февраля в отдельных районах Алтайского края температура поднимется до +3 градусов.