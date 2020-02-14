Когда медлить нельзя. Восемь признаков рака головного мозга

Восемь главных признаков рака головного мозга назвали специалисты одного из крупнейших медцентров США – клиники Майо, сообщает портал "Актуальные новости".

Самыми главными из них можно назвать головную боль, которая со временем только усиливается, регулярные приступы тошноты и рвоты.

Также нередко при опухоли головного мозга наблюдаются сильное ухудшение зрения, проблемы со слухом, потеря чувствительности и нарушение координации движений.

Кроме того, снижается координация движений и неожиданно меняется поведение.

Наблюдение хотя бы нескольких из этих симптомов сигнализирует о том, что медлить с походом к врачу нельзя. Ведь, как известно, на ранних стадиях рак во многих случаях лечится, в то время как на поздних зачастую врачи уже бессильны.