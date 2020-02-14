Жительница Барнаула потеряла почти 90 тысяч рублей из-за мобильного приложения

Сотрудники полиции проводят проверку по обращению 43-летней жительницы Барнаула.

Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил защитить карту от несанкционированного доступа. Для этого якобы нужно было установить мобильное приложение.

Женщина последовала совету, после чего с ее счета исчезли 86 тысяч рублей, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае резко выросло количество киберпреступлений. По словам начальника региональной полиции Андрея Подоляна, в 2019 году в крае зафиксировали свыше четырех тысяч преступлений в IT-сфере против 2500 годом ранее.