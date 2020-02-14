Центробанк предлагает ввести кредитные каникулы для призывников

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила внедрить кредитные каникулы для призывников. Планируется снизить или приостановить выплаты на год или два. Об этом пишет "Российская газета".

Как отмечает Набиуллина, такой механизм должен будет работать в отношении ипотечных и потребительских кредитов на срок более года.

"Мы хотим расширить инструмент, распространив ипотечные каникулы на срок срочной службы призывников. Это не массовый сегмент, но мы понимаем, если молодой человек после университета успел взять кредит, а затем был призван в армию... для него и его молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой", – отметила глава Центробанка.

Набиуллина добавила, что рассчитывает на поддержку этого проекта со стороны Госдумы.