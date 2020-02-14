Пятница, 14 Февраль, 10:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,6
€ 69,18
-8°
Обь
8см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавирусаСнегопады на Алтае
Новости

Центробанк предлагает ввести кредитные каникулы для призывников

, ИА "Амител"
В Банке России понимают, что служба в армии и кредит несовместимы
Фото: ivbg.ru

Фото: ivbg.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила внедрить кредитные каникулы для призывников. Планируется снизить или приостановить выплаты на год или два. Об этом пишет "Российская газета".

Как отмечает Набиуллина, такой механизм должен будет работать в отношении ипотечных и потребительских кредитов на срок более года.

"Мы хотим расширить инструмент, распространив ипотечные каникулы на срок срочной службы призывников. Это не массовый сегмент, но мы понимаем, если молодой человек после университета успел взять кредит, а затем был призван в армию... для него и его молодой семьи это может стать очень серьезной проблемой", – отметила глава Центробанка. 

Набиуллина добавила, что рассчитывает на поддержку этого проекта со стороны Госдумы.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

14.02.2020 09:32
- гость -

А то, что ипотека, например, несовместима с жизнью, такое понимание в ЦБ есть?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
09:46
Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года 0
09:39
Эксперты назвали самые надежные автомобили 1
09:24
Сразу три кандидата снялись с конкурса на главу Барнаула 0
09:03
Центробанк предлагает ввести кредитные каникулы для призывников 1
08:49
Жительница Барнаула потеряла почти 90 тысяч рублей из-за мобильного приложения 4
08:33
Когда медлить нельзя. Восемь признаков рака головного мозга 0
08:21
Как правильно расставаться с бывшими. Инфографика 2
08:02
Большая дымная яма: почему жители Барнаула дышат грязным воздухом 17
07:51
Никаких тебе валентинок. Обычный день человека, который ненавидит 14 февраля 8
07:40
Барнаульские моржи собрали для москвичей посылку со снегом 0
07:27
Рост 60%. Число киберпреступлений на Алтае достигло рекордных показателей 7
07:13
Прошла любовь. Почему нельзя уходить от бывших молча 0
07:00
За форму, содержание и инновации: "Бочкари" везут домой целую коллекцию наград 0
06:46
Более 100 пар сыграют свадьбы в Алтайском крае в День святого Валентина 2
06:32
День святого карантина: шутки и мемы про 14 февраля 6
06:23
День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь 0
06:01
Платный выезд в центр и "выделенки" могут ввести в Барнауле ради развития транспорта 28
05:45
Оттепель продолжается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 0
23:45
Путин ответил на предложение закрепить ядерной статус РФ в Конституции 7
23:10
СМИ: медики бросили пациента на снег. Ему пришлось ползти 6
22:44
Facebook и Twitter оштрафовали на 8 млн рублей по иску Роскомнадзора 1
22:06
Металлурги вложат 44 млрд рублей в промышленность Алтайского края 3
21:29
Путин: "Пока я президент, у нас не будет родителя № 1" 22
20:49
В алтайской школе-интернате, где отравились 27 сирот, выявили нарушения 0
20:10
Суд рассмотрел апелляцию по делу депутата АКЗС Ирины Тепловой 2
19:35
Привет из 90-х. Мужчину избили и погрузили в багажник в центре Бийска 1
19:04
Поклонская заявила о 700 крымчанах, обманутых алтайским банком 3
18:41
"Очень дорогая". Премьер-министр оценил ипотеку в России 7
18:12
Гражданам Китая запретили приезжать в Горный Алтай на заработки 0
18:00
Без талонов и очередей: как получить документы о недвижимости онлайн 6
17:39
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Алтае снизилась 1
17:24
Условия выплаты детских пособий изменили в Алтайском крае 1
17:12
Алтайские дорожники начали подготовку к весеннему паводку 0
17:00
О развитии и воспитании: АлтГПУ проведет бесплатные консультации для родителей 0
16:53
Заболеваемость раком в Алтайском крае увеличилась почти на треть 3
16:41
В России предложили "гаражную амнистию". Но не для всех 0
16:33
"Работаем всем миром": глава полиции Алтая рассказал о поисках пропавших подростков 3
16:14
Руководителя алтайской турфирмы осудят за обман клиентов 1
15:53
Чуйский тракт перекроют на два часа из-за ремонта моста на Алтае 0
15:38
Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края 18
15:20
Уроженка Алтайского края стала замминистра России 2
15:06
Депутаты предложили ввести скидку на услуги ЖКХ за отказ от бумажных квитанций 16
14:44
Московский таксист рассказал, почему на него напала сибирячка 17
14:31
Девушка-подросток выпала из окна в Барнауле 8
14:15
Март на Алтае будет теплее обычного 6
14:05
А строить-то где? Застройщики Барнаула предупреждают о провале по вводу жилья 31
13:46
Мужчину с тяжелыми травмами нашли на ж/д путях в Рубцовске 0
13:34
43-летнюю американку назвали "самой сексуальной матерью на планете" 9
13:20
Стиль, польза и оригинальность: идея для подарка мужчинам на 23 Февраля 3
13:10
Алтайские застройщики намерены пойти в депутаты 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.