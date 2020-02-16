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Дорого и долго. Почему алтайские школы и больницы строят по устаревшим технологиям

, ИА "Амител"
Новые материалы используют только коммерческие застройщики
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Школы, больницы и детские сады в Алтайском крае возводят по устаревшим технологиям. Из-за этого сроки строительства затягиваются, затраты увеличиваются, а качество страдает. Об этом сообщили региональные производители строительных материалов 12 февраля на расширенном заседании правления Союза строителей Алтайского края. Они уверены, что сложившуюся ситуацию изменить можно, но для этого необходима инициатива краевых властей.

Могло быть лучше

Барнаульские застройщики, возводящие многоквартирные жилые дома, давно переориентировались на использование современных строительных материалов. А вот государственные и муниципальные заказчики продолжают работать с устаревшими, отметил коммерческий директор "ЖБИ Сибири" Кирилл Овсянников.

"Зачастую застройщики, бизнесмены, предприниматели идут в ногу со временем и заказывают более качественные материалы. Зато есть проблемы с проектированием школ, больниц, детских садов. Существует реестр типовых проектов этих объектов, утвержденный федеральным Минстроем, и в нем заложены устаревшие технологии. У нас ни один объект ни в прошлом году, ни в этом не строили с новыми материалами и технологиями. Хотя именно из-за новых материалов эти объекты могли быть эффективнее в части экономических затрат, сроков строительства, ввода в эксплуатацию", – отметил он.

Новые материалы – новая цена?

Использование современных материалов не повлияет на удорожание объектов, уверяют эксперты. По словам исполнительного директора Союза строителей Вячеслава Ширшова, модернизация производства помогает производителям увеличивать качество продукции, но удерживать цену. Например, за счет применения инертных материалов (щебень, песок) без примесей (глина, пыль, ил) в производстве железобетонных изделий сокращаются объемы цемента. За счет такой компенсации стоимость материалов не увеличивается.

"Социальные объекты строят с использованием таких же материалов, как и в жилищном строительстве. Если мы будем применять при возведении школ новые материалы, удорожание будет минимальным, уверяют производители, но скорость монтажа за счет этого вырастет", – добавил Ширшов.

Инициатива должна быть свыше

Для использования новых материалов в бюджетном строительстве необходима инициатива властей. Пока она исходит от самих производителей, которые модернизируют производство, выпускают более качественную продукцию и убеждают заказчиков ее использовать, отметил руководитель "ЖБИ Сибири" Кирилл Овсянников. А должно быть наоборот.

"Государственные заказчики, напротив, должны быть вектором развития и давать запрос, по каким технологиям производить, чтобы отрасль была эффективной, а потребитель получал качественную продукцию. Застройщики идут в ногу со временем, а вот бюджетные заказчики нет. Для решения этого вопроса предлагаем принять программу развития строительного комплекса", – добавил он.

Бездумная стройка

При строительстве социальных объектов используют не только старые материалы, но нееэффективные схемы. Кирилл Овсянников уверен, что строительство школ из кирпича в районах края, где нет этого производства и специалистов, экономически неоправданно.

"В районах Алтайского края запроектированы объекты из кирпича, и чтобы построить кирпичную школу и садик, нужно привезти в деревню стройматериалы, каменщиков. Сроки срываются, заказчик несет убытки. Почему бы не построить садик из железобетонных панелей? Нужно проектировать объекты с нуля и учитывать их отдаленность от производства", – сказал он.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев отметил, что бюджетные деньги можно направлять на объекты, которые признаны экономически эффективными и находящиеся в соответствующем реестре. Он предложил совместно провести работу по включению современных проектов в этот реестр.

"Строители жалуются, что не могут использовать новую продукцию, ведь проектировщики не могут ее включать при создании социальных проектов. Нужно создать рабочую группу для решения этого вопроса. Ведь нужно разрабатывать проекты с новыми технологическими решениями, которые можно будет использовать", – отметил министр.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.02.2020 08:21
Гость

Панель без примесей глины и пыли это новый материл?

16.02.2020 08:57
- гость -

наф-наф, ниф-ниф, нуф-нуф вот они без примесей строили, ну по крайне мере 2 из них. так же хотите?

16.02.2020 09:00
- гость -

А где сейчас строят дома из панелей?
По моему, сейчас в основном каркасные.

16.02.2020 09:10
- гость -

"Новые материалы" - дёшево и быстро построить, дорого продать, через год начнёт осыпаться, будем продавать "новые материалы" для ремонта, через пять лет развалится - чем не "двигатель для поддержания постоянного спроса". А то взяли моду строить на века.

16.02.2020 09:17
Шатал Труба

08:21, ещё ил, забыл!!!))))

16.02.2020 09:29
- гость -

Кирпич не заменить ватой и пеноблоком

16.02.2020 09:43
- гость -

Есть типовой проект, берешь его привязывашь за определенную плату к местности и вуаля - строй. А если зарядиться на использование новых материалов, то это новый, чаще дорогой проект, ну и само строительство не дёшево. Для бюджетных организаций и строительство чаще не подъемная ноша, а ещё новый проект...

16.02.2020 10:07
- гость -

Эти клоуны называют панельки современным материалом? Мда.

16.02.2020 10:08
Чучмек

Что стесняться. Сэндвич-панель, шлакоблок - основной современный материал. Дёшево? Да. Современно? Типа да. Практично, долговечно и экологично? Нет. Но последний вопрос сегодня мало кого интересует...

16.02.2020 10:15
технарь

каркас, сэндвич панели, а ещё лучше витраж с тонировкой от фундамента до крыши (он дешевле сэндвича, но полное г в эксплуатации)...
кто сказал коровник?! современные технологии, маму вашу.

16.02.2020 10:45
Гость

Что за бред?
О каких новых технологиях идёт речь? О каких новых материалах идёт речь?
Примеры конкретные где?
В районах алтайского края много железобетонных панелей? Новые материалы на каждом шагу?
Видимо плохому строителю, как и танцору, что то мешает. И новые технологии с материалами не помогут.

16.02.2020 10:53
Гость

А, что типовые проекты школ их железобетонных панелей отменили?

16.02.2020 11:04
- гость -

Ещё и школ и больниц из овна и палок нам не хватает

16.02.2020 11:04
- гость -

Посмотрел на кирпичные монолитки этажей в 16.. В два кирпича.. Снаружи будут обшивать теплопанелями и защитным кожухом.

16.02.2020 11:20
Гость

Себестоимость однушки при наличии собственного ЖБИ завода всего 300 тыс руб.

16.02.2020 11:40
- гость -

16.02.2020 10:45
Гость
В районах алтайского края много железобетонных панелей? Новые материалы на каждом шагу?

Чё истеришь? Полно панельных домов в крупных райцентрах.

16.02.2020 13:06
- гость -

Сей см остойчивость хорошая.

16.02.2020 13:37
- гость -

Идите в баню со своими новыми технологиями. Наружные стены из 15 см кирпича + толстый слой минеральной ваты. Через 10 лет вата местами отойдет. Кто будет лечить промерзающие углы? Приделай турник помощнее к такой стене, та вывалится наружу.
Лучше уж хрущевки старые. Простояли по 50 лет, и еще столько простоят. За новострой не уверен.

16.02.2020 15:50
Петро

Кирюха,да не суетись ты так, без тебя разберуться.

16.02.2020 16:41
Баба Яга

А ж/б панели в райцентры не нужно везти?Или у нас в каждом райцентре завод ЖБИ?Кирпич- то попроще привезти будет.Вот с каменщиками квалифицированными действительно беда.Типовых проектов на панельные школы и больницы( а вернее, об'ектов внесённых в реестр повторного применения) не много.У нас нормы проектирования меняются раз в полгода, типовому проектированию за ними не поспеть.

16.02.2020 18:51
- гость -

Минвата осыпается через дватри года...

16.02.2020 19:28
гость

Главное в строительстве школ и больниц это ОТКАТЫ !

16.02.2020 23:56
Doka

Самые крутые технологии на сегодня - саморезы и пена монтажная, можно отметить улучшение качества отделочных материалов... и всё.

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