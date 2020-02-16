Дорого и долго. Почему алтайские школы и больницы строят по устаревшим технологиям

Школы, больницы и детские сады в Алтайском крае возводят по устаревшим технологиям. Из-за этого сроки строительства затягиваются, затраты увеличиваются, а качество страдает. Об этом сообщили региональные производители строительных материалов 12 февраля на расширенном заседании правления Союза строителей Алтайского края. Они уверены, что сложившуюся ситуацию изменить можно, но для этого необходима инициатива краевых властей.

Могло быть лучше

Барнаульские застройщики, возводящие многоквартирные жилые дома, давно переориентировались на использование современных строительных материалов. А вот государственные и муниципальные заказчики продолжают работать с устаревшими, отметил коммерческий директор "ЖБИ Сибири" Кирилл Овсянников.

"Зачастую застройщики, бизнесмены, предприниматели идут в ногу со временем и заказывают более качественные материалы. Зато есть проблемы с проектированием школ, больниц, детских садов. Существует реестр типовых проектов этих объектов, утвержденный федеральным Минстроем, и в нем заложены устаревшие технологии. У нас ни один объект ни в прошлом году, ни в этом не строили с новыми материалами и технологиями. Хотя именно из-за новых материалов эти объекты могли быть эффективнее в части экономических затрат, сроков строительства, ввода в эксплуатацию", – отметил он.

Новые материалы – новая цена?

Использование современных материалов не повлияет на удорожание объектов, уверяют эксперты. По словам исполнительного директора Союза строителей Вячеслава Ширшова, модернизация производства помогает производителям увеличивать качество продукции, но удерживать цену. Например, за счет применения инертных материалов (щебень, песок) без примесей (глина, пыль, ил) в производстве железобетонных изделий сокращаются объемы цемента. За счет такой компенсации стоимость материалов не увеличивается.

"Социальные объекты строят с использованием таких же материалов, как и в жилищном строительстве. Если мы будем применять при возведении школ новые материалы, удорожание будет минимальным, уверяют производители, но скорость монтажа за счет этого вырастет", – добавил Ширшов.

Инициатива должна быть свыше

Для использования новых материалов в бюджетном строительстве необходима инициатива властей. Пока она исходит от самих производителей, которые модернизируют производство, выпускают более качественную продукцию и убеждают заказчиков ее использовать, отметил руководитель "ЖБИ Сибири" Кирилл Овсянников. А должно быть наоборот.

"Государственные заказчики, напротив, должны быть вектором развития и давать запрос, по каким технологиям производить, чтобы отрасль была эффективной, а потребитель получал качественную продукцию. Застройщики идут в ногу со временем, а вот бюджетные заказчики нет. Для решения этого вопроса предлагаем принять программу развития строительного комплекса", – добавил он.

Бездумная стройка

При строительстве социальных объектов используют не только старые материалы, но нееэффективные схемы. Кирилл Овсянников уверен, что строительство школ из кирпича в районах края, где нет этого производства и специалистов, экономически неоправданно.

"В районах Алтайского края запроектированы объекты из кирпича, и чтобы построить кирпичную школу и садик, нужно привезти в деревню стройматериалы, каменщиков. Сроки срываются, заказчик несет убытки. Почему бы не построить садик из железобетонных панелей? Нужно проектировать объекты с нуля и учитывать их отдаленность от производства", – сказал он.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев отметил, что бюджетные деньги можно направлять на объекты, которые признаны экономически эффективными и находящиеся в соответствующем реестре. Он предложил совместно провести работу по включению современных проектов в этот реестр.

"Строители жалуются, что не могут использовать новую продукцию, ведь проектировщики не могут ее включать при создании социальных проектов. Нужно создать рабочую группу для решения этого вопроса. Ведь нужно разрабатывать проекты с новыми технологическими решениями, которые можно будет использовать", – отметил министр.