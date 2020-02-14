Пятница, 14 Февраль, 12:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,6
€ 69,18
-4°
Обь
8см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года

, ИА "Амител"
Ранее планировали внедрить инициативу только в 2021 году
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайский крае могут ввести налог для самозанятых уже в этом году, сообщает "Банкфакс".

Как рассказали в региональной налоговой службе, эксперимент с самозанятыми в 2019 году прошел успешно: жители Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана с энтузиазмом восприняли новую инициативу. 

С января 2020 года в новом проекте приняли участие еще 19 регионов России, но Алтайский край в этот список не вошел. Как предполагалось ранее, возможность перехода в эту категорию бизнеса появится у жителей края только в 2021 году, однако представители ведомства не исключают, что налог для самозанятых могут ввести уже летом 2020 года. Это произойдет при условии, что власти примут необходимых региональные законодательные акты, которые будут согласованы с федеральным законодательством.

Начальник УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко отметил, что многие жители края уже активно оформляются в органах других регионов в качестве самозанятых. Только на данный момент таких налогоплательщиков насчитывается 1,5 тысячи.

Как подчеркнул Куриленко, в Алтайском крае появится большое количество желающих присоединиться к новому виду налогообложения. Это станет актуально как для тех, кто скрывает свои доходы, так и для мелких предпринимателей с невысоким доходом. Также преимуществом оформления в качестве самозанятого станет сокращение налоговых отчислений и отсутствие проблем с законом.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

14.02.2020 10:18
- гость -

Когда введут налог на депутатскую тупость? -вот бы пополнили бюджет, за счет этих идиотов!

14.02.2020 10:25
АБОРИГЕН

А может быть имеет смысл прекратить делать налоговые поблажки сырьевым гос. монополиям? Только у них налоговая нагрузка падает в этой стране.

14.02.2020 10:40
- гость -

можно много комментировать но народ сам выбрал "Сказки Андерсона"
ЗА выбор надо платить.

14.02.2020 10:48
- гость -

Ну и комментаторы! Кто о чем. А в статье говорится всего лишь о льготном налогообложении.
Я не читаю, я просто тупо пишу. )))

14.02.2020 10:49
- гость -

Высшие чинонвики Российского государства перевели свою миллиардную недвижимость на РФ. Налоги не платят. А нищим предлагают с 2 тысяч рублей в месяц налог платить на самозанятых.

14.02.2020 10:54
- гость -

"с энтузиазмом восприняли новую инициативу" вы где это взяли???

14.02.2020 10:58
технарь

14.02.2020 10:25
АБОРИГЕН

с монополиями разбираться конечно нужно, только вот в край охреневшая категория граждан которым "все должны" - первостепенна.

14.02.2020 10:59
- гость -

14.02.2020 10:49
- гость -
А нищим предлагают с 2 тысяч рублей в месяц налог платить на самозанятых.

Ты закон хоть читал, товарищ наброс? О малоимущих там вообще речь не идёт.

14.02.2020 11:01
- гость -

Первостепенно таких вот технарей..............

14.02.2020 11:03
- гость -

"с энтузиазмом восприняли новую инициативу"

в обще-то да, аж пришлось вводить список профессий, попадающих под этот закон, так как население рф дюже сообразительное )))

14.02.2020 11:15
- гость -

а дальше заголовка им некогда читать

14.02.2020 11:27
- гость -

Ну Слава Богу!
Хоть одно здравое решение за последние 20ть лет....

14.02.2020 11:37
Серик

Давно пора добраться до самозанятых. Записываемся на ноготочки и прочих. Как налоги платить, так караул, грабят. А лечение и образование им подавай бесплатно.

14.02.2020 11:52
- гость -

Помните, что статус самозанятого не дает права на пенсию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14.02.2020 11:55
Дядька

Едрилки отписались?

14.02.2020 12:03
- гость -

Помните, что статус самозанятого не дает права на пенсию

на какую пенсию

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
11:48
В Алтайском крае растет число многодетных семей 1
11:33
Каждая третья бутылка алкоголя в России – паленая 4
11:20
Женщина, прикинувшаяся ясновидящей, украла 600 тысяч у барнаульской пенсионерки 0
11:00
Дикий, но симпатичный: в сети ресторанов фастфуда "Гриль № 1" появился свой дракон 3
10:58
Кто такой Вячеслав Франк и почему он стал главой Барнаула? 8
10:50
Монахиня сбила российскую семью и уехала со словами: "У меня тоже дети" 7
10:42
В ВОЗ допустили вероятность заражения коронавирусом двух третей населения планеты 3
10:25
Вячеслав Франк стал главой Барнаула 29
10:17
Когда носки не страшны. Пары с огромным семейным стажем о том, как выжить в браке 0
10:14
Десерт без угрызений совести: в Барнауле открылась блинная нового формата 10
09:46
Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года 16
09:39
Эксперты назвали самые надежные автомобили 3
09:24
Сразу три кандидата снялись с конкурса на главу Барнаула 5
09:03
Центробанк предлагает ввести кредитные каникулы для призывников 1
08:49
Жительница Барнаула потеряла почти 90 тысяч рублей из-за мобильного приложения 4
08:33
Когда медлить нельзя. Восемь признаков рака головного мозга 2
08:21
Как правильно расставаться с бывшими. Инфографика 5
08:02
Большая дымная яма: почему жители Барнаула дышат грязным воздухом 30
07:51
Никаких больше валентинок. Обычный день человека, который ненавидит 14 февраля 11
07:40
Барнаульские моржи собрали для москвичей посылку со снегом 0
07:27
Рост 60%. Число киберпреступлений на Алтае достигло рекордных показателей 9
07:13
Прошла любовь. Почему нельзя уходить от бывших молча 0
07:00
За форму, содержание и инновации: "Бочкари" везут домой целую коллекцию наград 0
06:46
Более 100 пар сыграют свадьбы в Алтайском крае в День святого Валентина 2
06:32
День святого карантина: шутки и мемы про 14 февраля 6
06:23
День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь 0
06:01
Платный выезд в центр и "выделенки" могут ввести в Барнауле ради развития транспорта 38
05:45
Оттепель продолжается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 0
23:45
Путин ответил на предложение закрепить ядерной статус РФ в Конституции 7
23:10
СМИ: медики бросили пациента на снег. Ему пришлось ползти 7
22:44
Facebook и Twitter оштрафовали на 8 млн рублей по иску Роскомнадзора 1
22:06
Металлурги вложат 44 млрд рублей в промышленность Алтайского края 4
21:29
Путин: "Пока я президент, у нас не будет родителя № 1" 26
20:49
В алтайской школе-интернате, где отравились 27 сирот, выявили нарушения 0
20:10
Суд рассмотрел апелляцию по делу депутата АКЗС Ирины Тепловой 2
19:35
Привет из 90-х. Мужчину избили и погрузили в багажник в центре Бийска 2
19:04
Поклонская заявила о 700 крымчанах, обманутых алтайским банком 3
18:41
"Очень дорогая". Премьер-министр оценил ипотеку в России 8
18:12
Гражданам Китая запретили приезжать в Горный Алтай на заработки 0
18:00
Без талонов и очередей: как получить документы о недвижимости онлайн 6
17:39
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Алтае снизилась 1
17:24
Условия выплаты детских пособий изменили в Алтайском крае 1
17:12
Алтайские дорожники начали подготовку к весеннему паводку 0
17:00
О развитии и воспитании: АлтГПУ проведет бесплатные консультации для родителей 0
16:53
Заболеваемость раком в Алтайском крае увеличилась почти на треть 4
16:41
В России предложили "гаражную амнистию". Но не для всех 0
16:33
"Работаем всем миром": глава полиции Алтая рассказал о поисках пропавших подростков 4
16:14
Руководителя алтайской турфирмы осудят за обман клиентов 2
15:53
Чуйский тракт перекроют на два часа из-за ремонта моста на Алтае 0
15:38
Аэропорт Барнаула требуют сохранить в собственности Алтайского края 18

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.