Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года

В Алтайский крае могут ввести налог для самозанятых уже в этом году, сообщает "Банкфакс".
Как рассказали в региональной налоговой службе, эксперимент с самозанятыми в 2019 году прошел успешно: жители Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана с энтузиазмом восприняли новую инициативу.
С января 2020 года в новом проекте приняли участие еще 19 регионов России, но Алтайский край в этот список не вошел. Как предполагалось ранее, возможность перехода в эту категорию бизнеса появится у жителей края только в 2021 году, однако представители ведомства не исключают, что налог для самозанятых могут ввести уже летом 2020 года. Это произойдет при условии, что власти примут необходимых региональные законодательные акты, которые будут согласованы с федеральным законодательством.
Начальник УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко отметил, что многие жители края уже активно оформляются в органах других регионов в качестве самозанятых. Только на данный момент таких налогоплательщиков насчитывается 1,5 тысячи.
Как подчеркнул Куриленко, в Алтайском крае появится большое количество желающих присоединиться к новому виду налогообложения. Это станет актуально как для тех, кто скрывает свои доходы, так и для мелких предпринимателей с невысоким доходом. Также преимуществом оформления в качестве самозанятого станет сокращение налоговых отчислений и отсутствие проблем с законом.
Комментарии
Когда введут налог на депутатскую тупость? -вот бы пополнили бюджет, за счет этих идиотов!
А может быть имеет смысл прекратить делать налоговые поблажки сырьевым гос. монополиям? Только у них налоговая нагрузка падает в этой стране.
можно много комментировать но народ сам выбрал "Сказки Андерсона"
ЗА выбор надо платить.
Ну и комментаторы! Кто о чем. А в статье говорится всего лишь о льготном налогообложении.
Я не читаю, я просто тупо пишу. )))
Высшие чинонвики Российского государства перевели свою миллиардную недвижимость на РФ. Налоги не платят. А нищим предлагают с 2 тысяч рублей в месяц налог платить на самозанятых.
"с энтузиазмом восприняли новую инициативу" вы где это взяли???
14.02.2020 10:25
АБОРИГЕН
с монополиями разбираться конечно нужно, только вот в край охреневшая категория граждан которым "все должны" - первостепенна.
14.02.2020 10:49
- гость -
А нищим предлагают с 2 тысяч рублей в месяц налог платить на самозанятых.
Ты закон хоть читал, товарищ наброс? О малоимущих там вообще речь не идёт.
Первостепенно таких вот технарей..............
"с энтузиазмом восприняли новую инициативу"
в обще-то да, аж пришлось вводить список профессий, попадающих под этот закон, так как население рф дюже сообразительное )))
а дальше заголовка им некогда читать
Ну Слава Богу!
Хоть одно здравое решение за последние 20ть лет....
Давно пора добраться до самозанятых. Записываемся на ноготочки и прочих. Как налоги платить, так караул, грабят. А лечение и образование им подавай бесплатно.
Помните, что статус самозанятого не дает права на пенсию !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Едрилки отписались?
Помните, что статус самозанятого не дает права на пенсию
на какую пенсию