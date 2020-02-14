Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года

В Алтайский крае могут ввести налог для самозанятых уже в этом году, сообщает "Банкфакс".

Как рассказали в региональной налоговой службе, эксперимент с самозанятыми в 2019 году прошел успешно: жители Москвы, Московской и Калужской областей, а также Татарстана с энтузиазмом восприняли новую инициативу.

С января 2020 года в новом проекте приняли участие еще 19 регионов России, но Алтайский край в этот список не вошел. Как предполагалось ранее, возможность перехода в эту категорию бизнеса появится у жителей края только в 2021 году, однако представители ведомства не исключают, что налог для самозанятых могут ввести уже летом 2020 года. Это произойдет при условии, что власти примут необходимых региональные законодательные акты, которые будут согласованы с федеральным законодательством.

Начальник УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко отметил, что многие жители края уже активно оформляются в органах других регионов в качестве самозанятых. Только на данный момент таких налогоплательщиков насчитывается 1,5 тысячи.

Как подчеркнул Куриленко, в Алтайском крае появится большое количество желающих присоединиться к новому виду налогообложения. Это станет актуально как для тех, кто скрывает свои доходы, так и для мелких предпринимателей с невысоким доходом. Также преимуществом оформления в качестве самозанятого станет сокращение налоговых отчислений и отсутствие проблем с законом.