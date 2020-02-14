Сразу три кандидата снялись с конкурса на главу Барнаула

Бизнесмены Сергей Шумов и Андрей Крылов, пенсионер Владимир Барсуков отказались от участия в конкурсе за пост главы Барнаула. Это стало известно на заседании гордумы 14 февраля, где сейчас находится корреспондент amic.ru.
Директор туристической компании "Ски Лайн", а в прошлом гендиректор Барнаульского водоканала Шумов написал заявление о снятии за четыре дня до финального этапа конкурса. На заседание в пятницу он даже не явился.
Барсуков со своей программой выступил. И она была весьма любопытной, но о ней напишем позже. После выступления он заявил о снятии кандидатуры.
Бизнесмен и бывший глава "Партии Роста" Андрей Крылов вообще не стал представлять свою программу. Он заявил с трибуны, что весь этот конкурс – фарс с уже известными результатами. Выступил и тут же ушел.
Таким образом, осталось шесть кандидатов: Алексей Скосырский, Елена Хрусталева, Вячеслав Франк, Алексей Шипунов, Василий Часовских, Артем Зеров. Из них в ближайший час будет избран новый глава города.
Комментарии
В данном случае полностью поддержу Крылова, Фарс и Псевдовыборы с закономерным результатом ибо лигитимность выборов ФРАНКА мало кто поддерживает даже из работников администрации г. Барнаула.
Позорный балаган
А эти ребята снялись, потому что боятся, что за них проголосуют. И что они будут тогда делать!!???
14.02.2020 10:21
Гость,то же,что и Калганов,Савинцев.Два раза в год проехать по городу с телевидением,ткнуть пальцев в сугроб зимой,и клумбу без цветов летом,нахмурить брови,и произнести что-нибудь невнятное,и ву-аля!Работа кипела?Кипела.Голова трудился в поте лица.И контролькой для всех будет грозное указание нарядить лабазы к Новому году китайскими гирляндами.Остальную мелочь типа запретов на продажу ликерки по праздникам доделают подчиненные.И все при делах.Дугин к примеру вообще ни на что не заморачивался.Если уж эти трое и этого испугались,тады-ОЙ!
Цирк уехал, клоуны остались.
Была диктатура пролетариата, была...