Сразу три кандидата снялись с конкурса на главу Барнаула

Бизнесмены Сергей Шумов и Андрей Крылов, пенсионер Владимир Барсуков отказались от участия в конкурсе за пост главы Барнаула. Это стало известно на заседании гордумы 14 февраля, где сейчас находится корреспондент amic.ru.

Директор туристической компании "Ски Лайн", а в прошлом гендиректор Барнаульского водоканала Шумов написал заявление о снятии за два дня до финального этапа конкурса. На заседание в пятницу он даже не явился.

Барсуков со своей программой выступил. И она была весьма любопытной, но о ней напишем позже. После выступления он заявил о снятии кандидатуры.

Бизнесмен и бывший глава "Партии Роста" Андрей Крылов вообще не стал представлять свою программу. Он заявил с трибуны, что весь этот конкурс – фарс с уже известными результатами. Выступил и тут же ушел.

Таким образом, осталось шесть кандидатов: Алексей Скосырский, Елена Хрусталева, Вячеслав Франк, Алексей Шипунов, Василий Часовских, Артем Зеров. Из них в ближайший час будет избран новый глава города.