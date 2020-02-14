"Лаба-2020": "Ростелеком" поддержал всемирную научную акцию

Федеральный провайдер "Ростелеком" стал одним из организаторов международной научно-популярной акции "Открытая лабораторная", организуемой проектом "Лаба"*. Она прошла в День российской науки в Алтайском госуниверситете. На мероприятии компания представила собственный онлайн-сервис для школьников "Ростелеком. Лицей", открыла для гостей и участников фотозону и наградила победителей сувенирами.

"Для понимания мира и его устройства каждый человек должен обладать хотя бы минимальным набором научных знаний о законах природы, общества, мышления. Эти знания нужны и для владения новыми технологиями и услугами, которые "Ростелеком" активно разрабатывает и предлагает пользователям", – говорит директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

"Открытая лабораторная", цель которой – проверка научной грамотности и поддержание интереса детей и взрослых к получению новых знаний о мире, проходит в Барнауле второй раз. Просветительский проект помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда произошел человек, и проверить, насколько картина мира конкретных участников соотносится с его реальным устройством.

Барнаульскую акцию проводит студия инженерно-технического творчества для детей и молодежи "STEM-центр" при поддержке Биологического факультета АлтГУ. В этом году инициаторы открыли сразу две площадки: для детей 6-12 лет и для всех желающих старше 12 лет. Участникам мероприятия дается всего 30 минут, для того чтобы пройти тест на знания: 15 вопросов ­– детям и 25 вопросов – взрослым. После чего в течение часа модератор проекта вместе с аудиторией подробно разбирает каждое задание и озвучивает по окончании дискуссии точный научный ответ.

В этот раз подарки за участие в акции получили набравшие максимальное количество баллов за ответы, самые юные, самые старшие и самые активные участники, а также те, кто родился в День российской науки. Организаторы вручили детям сертификаты, наклейки, блокноты и рюкзаки от "Ростелекома". Взрослым участникам "Открытой лабораторной" компания подарила наушники.

*В России акцию проводит АНО "Лаборатория просветительских проектов". Организация является филантропической инициативой бизнесмена и мецената Романа Авдеева.