Монахиня сбила российскую семью и уехала со словами: "У меня тоже дети"

33-летняя россиянка сбила семью, которая шла по обочине дороги, а затем скрылась с места ДТП. Произошло это в Калужской области.
По одной из версий, за рулем автомобиля находилась монахиня. По другой – жена священника. Пострадали мать и две дочери, которые шли по обочине из детского сада.
Семью отбросило в кювет. Водитель остановилась, посмотрела на пешеходов и уехала со словами, что ее дома тоже ждут собственные дети.
Как сообщает портал "Провинция.ру", одна из девочек получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас она в больнице.
Правоохранители проводят проверку. Личность автомобилистки уже установили.
Комментарии
Овца божья портит имидж...
"Добрые" христиане. По другому и быть не могло. Именно за это их и протягивал в своих монологах Джордж Карлин.
Нее ну если она при этих словах их перекрестила то норм.
14.02.2020 11:22
- гость -
Ага, отпустила грехи.
Гундяев открестится
При чем здесь монахиня, если это яжемать?
- гость -
При чем здесь монахиня, если это яжемать?
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Значит срок ей в два раза увеличить.
После этого события необходимо прекратить посещение церквей...
а потом эти черти которые считают что имеют отношение к богу начинают учить других как надо праведно жить
зачем писать именно "российскую семью"?
"россиянка " сбила..
14.02.2020 12:51
- гость -
А вдруг узбеки, тогда в мечеть надо, у аллаха отмаливать.
14.02.2020 12:51
- гость -
Чтобы никто не подумал, что это были аргентинские туристы.
ааа, понял