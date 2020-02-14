Монахиня сбила российскую семью и уехала со словами: "У меня тоже дети"

33-летняя россиянка сбила семью, которая шла по обочине дороги, а затем скрылась с места ДТП. Произошло это в Калужской области.

По одной из версий, за рулем автомобиля находилась монахиня. По другой – жена священника. Пострадали мать и две дочери, которые шли по обочине из детского сада.

Семью отбросило в кювет. Водитель остановилась, посмотрела на пешеходов и уехала со словами, что ее дома тоже ждут собственные дети.

Как сообщает портал "Провинция.ру", одна из девочек получила компрессионный перелом позвоночника. Сейчас она в больнице.

Правоохранители проводят проверку. Личность автомобилистки уже установили.