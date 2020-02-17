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"Не знаешь, что будет утром." Как семью барнаульцев с младенцем эвакуировали из Уханя

, ИА "Амител", Олеся Пастухова
Супруги с семимесячным ребенком оказалась в эпицентре распространения коронавируса
Фото: fedpress.ru

Фото: fedpress.ru

Девять барнаульцев вместе с другими россиянами, эвакуированными из Китая, сейчас находятся на карантине в Тюменском лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель". Среди них семья Иванченко – Яна, Юрий и их семимесячный сын, которые оказались в самом центре эпидемии коронавируса – городе Ухане. Кстати, благодаря сынишке Иванченко успели прославиться на всю Россию – о самом младшем пассажире военного самолета Федоре Юрьевиче и его мужественном поведении во время эвакуации из Китая писали все СМИ. Яна рассказала amic.ru, что ее семье пришлось пережить в закрытом городе, чего они боялись больше всего, как добирались на родину и как сейчас себя чувствуют в условиях карантина. 

Все произошло в один момент

Юрий Иванченко работает в Китае тренером по хоккею. Яна решила не разлучаться с мужем и вместе с маленьким сыном прилетела к нему в Ухань. Планировали, что останутся там на несколько месяцев.

О вспышке вируса, которая произошла 31 декабря 2019 года, семья узнала из китайских СМИ. По словам Яны, на тот момент никакой паники в городе не было, жителей заверили, что ситуация находится под контролем. Яна, Юрий и Федя продолжали гулять в парках города, однако на всякий случай старались не посещать людных мест.

"Все произошло в один момент. 22 января сообщают о большом числе заболевших и тут же город закрывают на карантин", – рассказывает Яна.

 

 

 

 

Иванченко сразу же связались с посольством России, которое находится в Пекине. Сделать это удалось через администратора группы "Русские в Ухане" в мессенджере WeChat. Яна говорит, что самое страшное на тот момент было то, что ребенок мог остаться без адаптированного детского питания. По ее словам, в Китае не продается ни  мясное пюре для детей, ни овощное. На полках магазинов можно найти только молочную смесь. Пришлось покупать ее, но малышу она не подошла.

"Когда мы ехали в Китай, детским питанием было забито два чемодана. Помимо этого, мы оформляли заказ в интернет-магазине, который продает русские продукты на территории Китая. Но город закрыли на карантин, и я запаниковала, что питание нам доставить не смогут. Так и произошло. Я писала представителям посольства, обращалась в СМИ, рассказывала про нашу ситуацию, потому что ребенок мог остаться без адаптированного детского питания", – вспоминает Яна.

Ситуацию усугубляли и сообщения о постоянном росте числа заболевших. "Было по-настоящему страшно, – признается девушка. – В Китае, в Ухане, было эмоционально очень тяжело. Я даже пила успокоительные. Ты просто ложишься спать и не знаешь, что будет с утра, какие увидишь цифры заболевших, какая обстановка будет в городе. Вот это было очень страшно. Ты в принципе не знаешь, как себя вести в такой ситуации. А мы оказались в эпицентре с маленьким ребенком, и это было, конечно же, очень жутко. Я толком не могла даже есть". 

Яна рассказывает, что после того как Ухань закрыли на карантин, она две недели просидела с ребенком в доме, никуда не выходя. За продуктами в магазин ходил муж. При этом были предприняты все возможные меры предосторожности: Юрий носил маску, после выхода на улицу все вещи сразу отправлялись в стирку, а сам мужчина сразу же принимал душ. Такой способ защиты в семье "разработали" сами. Китайские власти, в свою очередь, требовали обязательное ношение маски. А также рекомендовали не посещать места скопления людей и носить очки.

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Вскоре с Иванченко связался представитель российского посольства. Он сообщил, что будет заниматься их эвакуацией на родину, в том числе и доставкой в аэропорт. Во время всего процесса представитель посольства был с ними на связи. 

Военный борт

Эвакуация была назначена на 4 февраля. Яна рассказывает, что они очень переживали, как перенесет эвакуацию сынишка. Тем более что не представляли, как именно все будет организовано. Организация оказалась на высшем уровне.

В аэропорт барнаульцев забрал специальный автобус прямо из дома. Вместе с ними из этого района эвакуировали семь человек. В аэропорту их встретил представитель российского посольства. Людям даже выдали набор продуктов для перекуса: кофе, пряники, сыр и даже китайская лапша.

Процедура регистрации на самолет была такой же, как при обычном вылете за границу. Только после всех формальностей их ждал не пассажирский борт, а военный Ил-76.

Некоторые из эвакуированных позже жаловались на неудобства этого вида транспорта. Мол, и лавочки жесткие, и туалеты не комфортные. Яна же рассказывает о том, как по-доброму к ним отнеслись сопровождающие: "Главным для нас было, чтобы во время полета мы могли удобно положить ребенка. Он привык спать только на животе. Да, в самолете были довольно жесткие лавочки, но нам постелили одеяла, и мы дополнительно положили свои куртки и уложили сына на живот. Федор проспал всю дорогу до Улан-Удэ. Там мы стояли два часа, шла дозаправка самолета. После этого мы полетели в Тюмень. Правда, тогда мы не знали, куда летим: нам до последнего этого не говорили".

Полет длился 8 часов, и еще 2 часа заняла дозаправка. По словам Яны, все пассажиры должны были находиться в масках. Их меняли каждые два часа, а также всем пассажирам на борту измеряли температуру и давали противовоспалительные препараты. Когда самолет приземлился в Тюмени, эвакуированных отвезли в санаторий "Градостроитель" в поселке Винзили. Там их встретили врачи.

"Мы в безопасности"

Условиями жизни в санатории молодая семья довольна. Даже несмотря на то, что все время приходится сидеть в выделенном номере – не то что на улицу, даже в коридор выходить запрещено. Врачи пообещали, что в этом случае карантин продлится в два раза дольше.

Семья Иванченко живет в большом трехкомнатном номере. Есть кухня, зал, спальня, ванная комната с душевой кабиной. Персонал учел, что жить здесь будут с маленьким ребенком: шкаф набит памперсами, пеленками, игрушками, детским питанием и другими необходимыми вещами. В спальне стоит детская кроватка, а в кухне – детский стульчик. Есть даже детская ванночка. Яна рассказывает, что им предоставили все средства личной гигиены, необходимую одежду и даже нижнее белье. Багаж семьи забрали на санобработку и до сих пор еще не выдали.

Врачи постоянно наблюдают за состоянием эвакуированных.

"В номере стоит очиститель воздуха с ультрафиолетом. Он обязательно должен работать <…> Два раза в день нам измеряют температуру. Каждые два дня у нас берут анализы", – рассказала Яна.

Кормят постояльцев четыре раза в день, еду приносят в номер. Развлечений в номере не так много: есть телевизор, всем выдали книги и шашки. По словам Яны, персонал предупредительно относится к своим гостям. Если им что-то требуется, достаточно сообщить об этом: "Буквально вчера у нас закончился крем для ребенка. Я позвонила и сказала об этом администратору. Я думала, какой привезут, такой и привезут, главное, чтобы был. Но к нам зашел медработник, спросил, какой именно крем нам нужен, название фирмы, объем. В этом плане они, конечно, большие молодцы. Все, что касается ребенка, доставляют по первой просьбе".

Скоро домой

Иванченко с нетерпением ждут окончания карантина. По предварительной информации, он продлится до 19 февраля. После этого семья собирается вернуться в Барнаул. О возвращении в Китай в ближайшее время даже не задумываются.

"По поводу возвращения в Китай пока что ничего неизвестно. Число заболевших ежедневно растет, поэтому в ближайшее время мы точно возвращаться не будем. А там посмотрим по обстановке", – говорит Яна.

За сутки 13 февраля в провинции Хубэй от коронавируса погибли 116 человек, общее число зараженных в провинции достигло 51 986 человек. Всего в Китае заболели 55 431 человек, количество летальных исходов достигло 1489, выздоровело 7003.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

17.02.2020 08:53
- гость -

"Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в воскресенье в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Отмечается, что лекарство, которое в воскресенье было запущено в производство, может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания."

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