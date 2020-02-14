Большое будущее: выпускников АлтГТУ приглашают на работу крупные предприятия

В Алтайском государственном техническом университете побывали представители ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск". Это крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для предприятий ТЭК.

Со старшекурсниками кафедры "Котло- и реакторостроение" АлтГТУ встретились генеральный конструктор по котлам на органическом топливе Арсений Квривишвили, главный инженер Александр Авдонин, а также представители филиала предприятия в Барнауле. Они рассказали об основных направлениях работы завода, поделились планами его развития и предложили студентам трудоустройство.

Александр Авдонин отметил, насколько важными для предприятия являются молодые квалифицированные кадры:

"Благодаря знаниям, умениям и изобретательности специалистов, завод остается лидером. Рынок показывает, что производство предприятия определяется компетенцией проектной службы. Наши проектировщики и конструкторы – золотой фонд компании, которым мы гордимся. Очень приятно было узнать, что ваша кафедра – одна из немногих в стране, которая готовит профильных для нас специалистов. Мы готовы видеть выпускников АлтГТУ в штате наших предприятий и в Барнауле, и в Подольске".