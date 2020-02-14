Каждая третья бутылка алкоголя в России – паленая

Порядка трети алкоголя, который присутствует на отечественном рынке, нелегальна. Об этом сообщил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

По его словам, в "худшие времена" этот показатель достигал 55%, сейчас – около 30%. При этом Косарев подчеркнул, что потребление спиртного в России в целом падает.

Напомним, весной 2019 года власти признали, что цели в борьбе с паленым алкоголем недостижимы. В Счетной палате предложили провести корректировку до реалистичных значений.

Согласно действующей госпрограмме, годовое потребление нелегального алкоголя должно сократиться в нынешнем году до 2,2 литра на человека, в 2022 году – до 1,6 литра.