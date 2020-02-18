Изобретай, снимай и говори: чем занять ребенка, чтобы было и полезно, и интересно

Развивать, поддерживать и дать все самое лучшее своему ребенку – миссия каждого родителя. От того как мамы и папы воспитают своих детей, зависит кем они станут в будущем, какое общество создадут. Помочь родителям в этом может Центр детских инноваций Next, где точно знают, как развить таланты и способности ребенка, воспитать в нем лидерские качества и научить решать сложные задачи.

Что выбрать?

Профессиональные педагоги Центра работают с ребятами по шести направлениям:

"Робототехника"

"Программирование"

"Видеоблогинг"

"Анимация",

"Школа лидерства"

"Городские каникулы"

Как отмечают в центре, важно, чтобы дети развивали аналитические и творческие способности в кругу единомышленников, раскрывали свои таланты через увлечения с самого раннего возраста.

О робототехнике

Самая лучшая награда для педагогов Центра детских инноваций Next – это отзывы родителей и успехи детей. Приятно осознавать, что их труд полезен для будущего поколения.

На занятиях ребята создают роботов, изучают датчики и другие технические детали, которые помогают работать тому или иному механизму. Кроме мелкой моторики, памяти и логики, с помощью занятий робототехникой у детей развивается внимательность, пространственное мышление, усидчивость и умение решать сложные задачи.

"Ходим на робототехнику уже не первый год, ребенку очень нравится. Ждет с нетерпением каждое занятие, готов ходить еще чаще. Теперь не только он знает, почему двери в ТЦ сами открываются, но и всем рассказал, объяснил подробно, проверили в каждом ТЦ, нашли датчики. Познаем мир с новой стороны вместе. Спасибо педагогам клуба за увлекательные и полезные занятия", – говорит мама Саши.

Илья ходит на робототехнику с сентября прошлого года. По словам его мамы, мальчику очень нравится заниматься с педагогом Ириной Олеговной. Она всегда найдет подход к ребенку, поможет разобраться в сложных схемах, объяснит что, как и почему работает.

"Что радует, педагог смогла заинтересовать и успокоить моего непоседу. Сосредоточенно сидит и собирает модели из "Лего" на занятиях, и даже дома стал более внимательным и усидчивым. Здорово, что есть такие центры в нашем городе", – говорит мама Ильи.

Максим посещает занятия по робототехнике с огромным удовольствием. Особенно ему нравится собирать роботов по своему собственному замыслу.

"Дети там собирают героев и по инструкции, и по фантазии. Это очень большой плюс, потому что иногда хочется создать своего героя-робота. Также большом плюсом является то, что в конце каждого занятия мы заходим и смотрим, что на этот раз собрал наш ребенок. Хочется отметить, что на каждом занятии разные задания и новые роботы", – делится впечатлением мама Максима.

Игры, блоги и школа лидеров

Среди детей весьма популярно направление "Видеоблогинг". Здесь ребята учатся снимать видеоролики, придумывать крутые сценарии, а также находиться в кадре, не бояться публичных выступлений.

Если ребенок любит играть в компьютерные игры, то можно сделать это занятие полезным. За это отвечает направление программирования. Это заставляет работать оба полушария детского мозга, составляя сюжеты игры, героев. Здесь у детей тренируется логика, алгоритмика, массивы данных. Для тех, кто очень любит мультики, в Центре детских инноваций Next есть творческое направление "Анимация" – классическая и компьютерная.

В "Школе лидерства" дети учатся бизнес-мышлению, постановке целей, финансовой грамотности, дисциплине, критическому мышлению, а также умению работать в команде.

"Мои родители занимаются бизнесом, и мне всегда было интересно, как это происходит. За время занятий мы узнали, кто такие бизнесмены и какими качествами они должны обладать, научились ставить цели и искать ресурсы для их достижения. Вместе с ребятами мы придумали свой бизнес-проект и прошли все этапы построения бизнеса. Я думаю, в будущем мне очень пригодятся эти знания. Была приятно поражена уровнем проведения. Вроде мероприятие для детей, а по факту настоящий бизнес-тренинг – все сделано грамотно, продумано, но самое главное, очень интересно. Спасибо организаторам за такое классное лето", – говорит участница летнего интенсива – 14-летняя Нелли.

Полезные каникулы

Во время каникул в Next работает направление "Городские каникулы", где дети общаются, занимаются творчеством или находят любое другое занятие по душе.

"Мы уже второй год проводим каникулы вместе с Центром. Очень нравятся тематические смены. В этом году были на смене "Орел и решка". Каждый день – новая страна, мастер-классы, игры, традиции, даже экскурсии были в стиле разных стран. Ребенок был в восторге. А мне как маме понравилась организация: питание, прогулки, занятия, все разнообразно, под присмотром двух-трех взрослых, и я не переживала, что ребенок весь день один, пока мы, взрослые, на работе. Спасибо за ваше внимание и заботу", – говорит мама Саши.

Центр детских инноваций Next приглашает детей за новыми, полезными и интересными знаниями.

Центр детских инноваций Next

г. Барнаул, ул. Шумакова, 17а, 1 этаж

ул. Партизанская 40, офис 408

Телефон: +7 (3852) 39-08-33

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