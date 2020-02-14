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Сугробы страшнее морозов. Как в Барнауле провели акцию "На работу на велосипеде"

, ИА "Амител"
Велолюбители не боятся морозов. Ведь снегопады намного страшнее

Барнаул 14 февраля присоединился к всемирной акции "На работу на велосипеде" / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Теплые автомобили и автобусы 14 февраля барнаульцы променяли на холодные велосипеды. Конечно, далеко не все. Таких смельчаков оказалось чуть более 30. Так Барнаул присоединился к акции "На работу на велосипеде", которая в этот день проходит по всему миру. Впрочем, оказалось, многие горожане и безо всяких акций регулярно добираются до работы на велосипедах. Корреспондент amic.ru от любимого трамвая не смог отказаться, но выяснил у велосипедистов, что (упрямство или расчет?) заставляет их по сугробам и в морозы передвигаться на двухколесном транспорте и как они при этом не замерзают.

На велосипеде в феврале?

Акция "На работу на велосипеде" регулярно проходит по всему миру. Барнаул принимает участие в ней с 2018 года, рассказал один из организаторов Евгений Бочинин. Но зимой барнаульцам предложили пересесть на велосипеды впервые: до этого акции проводили только в теплое время года.

Таким образом активисты решили показать, что велосипед можно использовать даже зимой. На нулевом километре в Барнауле организаторы установили "энергетическую точку". Участников акции встречали горячим чаем, бананами и сувенирами. В разное время сегодня здесь отметились порядка 30 велосипедистов. Впрочем, по словам организаторов, это не значит, что именно столько человек приняли участие в акции. Ведь многим неудобно заезжать на нулевой километр, особенно если они работают и живут совсем в другой стороне.

"Так быстрее"

Но из тех, кто на "энергетическую точку" все-таки заехал, оказалось много настоящих фанатов велосипедов, которые предпочитают не расставаться с железным другом даже зимой, и для этого им не нужны никакие акции. "Я уже привык, каждый день так на работу езжу", – рассказывает Виктор, смахивая стекающие из-под шапки капельки пота.

"Живу на Потоке, а работаю на Горе. Летом я доезжаю за 30 минут, зимой – за час. На общественном транспорте сейчас нужно минимум полтора часа, чтобы добраться. Уже и коллег на работе приобщаю. Некоторые тоже пересели на велосипеды", – пояснил мужчина.

Лучше холод, чем сугробы

Правда, нынешняя снежная зима количество велосипедистов на улицах города значительно подсократила.

"Прошлую зиму я каждый день ездил на велосипеде. А сейчас слишком много снега. Чистят не везде хорошо, поэтому гораздо реже стал ездить. Морозы-то ладно: педали крутишь и греешься. Многие думают, что на велосипеде зимой холодно. Наоборот, жарко становится. А вот снег – это большая проблема", – пояснил участник акции Константин.

По дорогам ездить страшно

Еще одна участница акции, Серафима, рассказала, что так далеко от дома за эту зиму отъехала на велосипеде впервые. Из-за плохо почищенных тротуаров ездить очень неудобно, а выбираться на проезжую часть – страшно. Велосипедных дорожек, как известно, в нашем городе нет.

"Действительно, зимой многие боятся не холода, а именно автомобилистов. От велосипедиста требуется повышенное внимание: нужно постоянно следить за ситуацией на дороге. Это приходит с опытом", – объяснил велосипедист со стажем Константин.

Удобно должно быть всем

Главная идея сегодняшней акции – показать горожанам альтернативу, рассказал Евгений Бочинин. По его словам, люди должны сами выбирать, на чем передвигаться.

"В городе с транспортом большие проблемы. Поэтому нужно создавать альтернативные условия. Нужно развивать не только транспортную сеть, но также пешеходную и велосипедную инфраструктуру. Так, чтобы удобно было всем. Именно для этого мы проводим такие акции", – объяснил Евгений.

Энергетическую точку на нулевом километре сегодня посетили около 30 человек. Летом подобные мероприятия собирают около сотни участников. Однако организаторы уверяют, они довольны активностью горожан, так как переживали, что 14 февраля на их призыв откликнется гораздо меньше любителей велосипедов.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.02.2020 16:12
- гость -

– рассказывает Виктор, смахивая стекающие из-под шапки капельки пота.
-------

Это почерк великого мастера, какой объёмный и образный стиль подачи....

14.02.2020 16:34
- гость -

СС брат

14.02.2020 17:34
- гость -

Зимой лучше бегать. Меня как-то молодой парень бегом обогнал летом когда я на велосипеде ехал 2 км от Балтийской до Энтузиастов по тратуару. Скорость была 20 км/час.

14.02.2020 17:37
- гость -

Зимой на веле мало приятного, больше на мазохизм смахивает. Хотя я упоротый любитель велов, но летом.

14.02.2020 19:28
- гость -

А летом на лыжах можно. Сходить с ума, так до совершенства.

14.02.2020 20:56
- гость -

велосипедисты боятся автомобилистов.
а на пешеходов тупо наезжают, их бояться не надо - не догонят

14.02.2020 22:52
- гость -

И ни одного тела из администраций на велике не засветилось... Не их это транспорт...

15.02.2020 08:04
технарь

перепись мамкиных урбанистов, все участники на Варламова подписаны?

15.02.2020 08:45
- гость -

Аборигена сюда. Он вчера тёр за зимний велотранспорт.

15.02.2020 15:36
АБОРИГЕН

15.02.2020 08:04
технарь
А ты на что подписан? На Соловьева с ОРТ и Прокопенко с РентТВ?
А если по теме, то в городе нет велосипедной инфраструктуры. Власти вообще ещё не дозрели до той мысли что велосипед эта один из видов ОТ и что для него необходимо создавать собственную инфраструктуру.

15.02.2020 20:18
- гость -

15.02.2020 15:36
АБОРИГЕН

Аборигешка, как давно ты ездил на велике???

16.02.2020 09:29
Пионер

А я считаю, что развитая сеть гондол сможет стать достойной альтернативой личному автотранспорту. Если запретить всем передвигаться на автомобилях, а разрешить только на гондолах, то количество автотранспорта резко снизится - дороги можно не расширять. Между Новоалтайском и Барнаулом пустить скоростные электрогондолы. Но тем не менее, нужно будет бороться с швартовкой гондол во дворах. И все это нужно сделать уже сейчас. Ведь мы отстали в этом направлении на 100500 лет. А если вы не верите, что это правильно, то посмотрите фотографии северных и южных европейских городов, а лучше, сравните Барнаул С Осло или Хельсинки (города-побратимы же). И это работает!!!! Ведь 2+2=5 как и в индийских трущобах, так и в пригороде Вашингтона, так и в будущих поселениях на Марсе.

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