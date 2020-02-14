Сугробы страшнее морозов. Как в Барнауле провели акцию "На работу на велосипеде"

Барнаул 14 февраля присоединился к всемирной акции "На работу на велосипеде" / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Теплые автомобили и автобусы 14 февраля барнаульцы променяли на холодные велосипеды. Конечно, далеко не все. Таких смельчаков оказалось чуть более 30. Так Барнаул присоединился к акции "На работу на велосипеде", которая в этот день проходит по всему миру. Впрочем, оказалось, многие горожане и безо всяких акций регулярно добираются до работы на велосипедах. Корреспондент amic.ru от любимого трамвая не смог отказаться, но выяснил у велосипедистов, что (упрямство или расчет?) заставляет их по сугробам и в морозы передвигаться на двухколесном транспорте и как они при этом не замерзают.

На велосипеде в феврале?

Акция "На работу на велосипеде" регулярно проходит по всему миру. Барнаул принимает участие в ней с 2018 года, рассказал один из организаторов Евгений Бочинин. Но зимой барнаульцам предложили пересесть на велосипеды впервые: до этого акции проводили только в теплое время года.

Таким образом активисты решили показать, что велосипед можно использовать даже зимой. На нулевом километре в Барнауле организаторы установили "энергетическую точку". Участников акции встречали горячим чаем, бананами и сувенирами. В разное время сегодня здесь отметились порядка 30 велосипедистов. Впрочем, по словам организаторов, это не значит, что именно столько человек приняли участие в акции. Ведь многим неудобно заезжать на нулевой километр, особенно если они работают и живут совсем в другой стороне.

"Так быстрее"

Но из тех, кто на "энергетическую точку" все-таки заехал, оказалось много настоящих фанатов велосипедов, которые предпочитают не расставаться с железным другом даже зимой, и для этого им не нужны никакие акции. "Я уже привык, каждый день так на работу езжу", – рассказывает Виктор, смахивая стекающие из-под шапки капельки пота.

"Живу на Потоке, а работаю на Горе. Летом я доезжаю за 30 минут, зимой – за час. На общественном транспорте сейчас нужно минимум полтора часа, чтобы добраться. Уже и коллег на работе приобщаю. Некоторые тоже пересели на велосипеды", – пояснил мужчина.

Лучше холод, чем сугробы

Правда, нынешняя снежная зима количество велосипедистов на улицах города значительно подсократила.

"Прошлую зиму я каждый день ездил на велосипеде. А сейчас слишком много снега. Чистят не везде хорошо, поэтому гораздо реже стал ездить. Морозы-то ладно: педали крутишь и греешься. Многие думают, что на велосипеде зимой холодно. Наоборот, жарко становится. А вот снег – это большая проблема", – пояснил участник акции Константин.

По дорогам ездить страшно

Еще одна участница акции, Серафима, рассказала, что так далеко от дома за эту зиму отъехала на велосипеде впервые. Из-за плохо почищенных тротуаров ездить очень неудобно, а выбираться на проезжую часть – страшно. Велосипедных дорожек, как известно, в нашем городе нет.

"Действительно, зимой многие боятся не холода, а именно автомобилистов. От велосипедиста требуется повышенное внимание: нужно постоянно следить за ситуацией на дороге. Это приходит с опытом", – объяснил Бочинин.

Удобно должно быть всем

Главная идея сегодняшней акции – показать горожанам альтернативу, рассказал Евгений Бочинин. По его словам, люди должны сами выбирать, на чем передвигаться.

"В городе с транспортом большие проблемы. Поэтому нужно создавать альтернативные условия. Нужно развивать не только транспортную сеть, но также пешеходную и велосипедную инфраструктуру. Так, чтобы удобно было всем. Именно для этого мы проводим такие акции", – объяснил Евгений.

Энергетическую точку на нулевом километре сегодня посетили около 30 человек. Летом подобные мероприятия собирают около сотни участников. Однако организаторы уверяют, они довольны активностью горожан, так как переживали, что 14 февраля на их призыв откликнется гораздо меньше любителей велосипедов.