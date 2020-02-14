Пятница, 14 Февраль, 16:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,6
€ 69,18
-1°
Обь
8см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Сугробы страшнее морозов. Как в Барнауле провели акцию "На работу на велосипеде"

, ИА "Амител"
Велолюбители не боятся морозов. Ведь снегопады намного страшнее

Барнаул 14 февраля присоединился к всемирной акции "На работу на велосипеде" / Фото: amic.ru / Александр Соколов

Теплые автомобили и автобусы 14 февраля барнаульцы променяли на холодные велосипеды. Конечно, далеко не все. Таких смельчаков оказалось чуть более 30. Так Барнаул присоединился к акции "На работу на велосипеде", которая в этот день проходит по всему миру. Впрочем, оказалось, многие горожане и безо всяких акций регулярно добираются до работы на велосипедах. Корреспондент amic.ru от любимого трамвая не смог отказаться, но выяснил у велосипедистов, что (упрямство или расчет?) заставляет их по сугробам и в морозы передвигаться на двухколесном транспорте и как они при этом не замерзают.

На велосипеде в феврале?

Акция "На работу на велосипеде" регулярно проходит по всему миру. Барнаул принимает участие в ней с 2018 года, рассказал один из организаторов Евгений Бочинин. Но зимой барнаульцам предложили пересесть на велосипеды впервые: до этого акции проводили только в теплое время года.

Таким образом активисты решили показать, что велосипед можно использовать даже зимой. На нулевом километре в Барнауле организаторы установили "энергетическую точку". Участников акции встречали горячим чаем, бананами и сувенирами. В разное время сегодня здесь отметились порядка 30 велосипедистов. Впрочем, по словам организаторов, это не значит, что именно столько человек приняли участие в акции. Ведь многим неудобно заезжать на нулевой километр, особенно если они работают и живут совсем в другой стороне.

"Так быстрее"

Но из тех, кто на "энергетическую точку" все-таки заехал, оказалось много настоящих фанатов велосипедов, которые предпочитают не расставаться с железным другом даже зимой, и для этого им не нужны никакие акции. "Я уже привык, каждый день так на работу езжу", – рассказывает Виктор, смахивая стекающие из-под шапки капельки пота.

"Живу на Потоке, а работаю на Горе. Летом я доезжаю за 30 минут, зимой – за час. На общественном транспорте сейчас нужно минимум полтора часа, чтобы добраться. Уже и коллег на работе приобщаю. Некоторые тоже пересели на велосипеды", – пояснил мужчина.

Лучше холод, чем сугробы

Правда, нынешняя снежная зима количество велосипедистов на улицах города значительно подсократила.

"Прошлую зиму я каждый день ездил на велосипеде. А сейчас слишком много снега. Чистят не везде хорошо, поэтому гораздо реже стал ездить. Морозы-то ладно: педали крутишь и греешься. Многие думают, что на велосипеде зимой холодно. Наоборот, жарко становится. А вот снег – это большая проблема", – пояснил участник акции Константин.

По дорогам ездить страшно

Еще одна участница акции, Серафима, рассказала, что так далеко от дома за эту зиму отъехала на велосипеде впервые. Из-за плохо почищенных тротуаров ездить очень неудобно, а выбираться на проезжую часть – страшно. Велосипедных дорожек, как известно, в нашем городе нет.

"Действительно, зимой многие боятся не холода, а именно автомобилистов. От велосипедиста требуется повышенное внимание: нужно постоянно следить за ситуацией на дороге. Это приходит с опытом", – объяснил Бочинин.

Удобно должно быть всем

Главная идея сегодняшней акции – показать горожанам альтернативу, рассказал Евгений Бочинин. По его словам, люди должны сами выбирать, на чем передвигаться.

"В городе с транспортом большие проблемы. Поэтому нужно создавать альтернативные условия. Нужно развивать не только транспортную сеть, но также пешеходную и велосипедную инфраструктуру. Так, чтобы удобно было всем. Именно для этого мы проводим такие акции", – объяснил Евгений.

Энергетическую точку на нулевом километре сегодня посетили около 30 человек. Летом подобные мероприятия собирают около сотни участников. Однако организаторы уверяют, они довольны активностью горожан, так как переживали, что 14 февраля на их призыв откликнется гораздо меньше любителей велосипедов.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.02.2020 16:12
- гость -

– рассказывает Виктор, смахивая стекающие из-под шапки капельки пота.
-------

Это почерк великого мастера, какой объёмный и образный стиль подачи....

14.02.2020 16:34
- гость -

СС брат

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
16:49
"Нездоровая конкуренция": почему на "Народном" рынке подрались мужчина и женщина 0
16:46
Креативные валентинки. Как поздравить любимого человека по-барнаульски 0
16:30
Водителя, устроившего два месяца назад смертельное ДТП, ищут на Алтае 0
16:28
Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с девушкой-мечтой 0
16:20
"Политический ход". Власти Алтайского края об инициативе СР по выплатам "детям войны" 1
16:02
Сугробы страшнее морозов. Как в Барнауле провели акцию "На работу на велосипеде" 2
15:42
Насильника-рецидивиста поймали по горячим следам в Барнауле 2
15:27
Танцы и еще раз танцы. Стартовал конкурс среди хореографических коллективов Алтая 0
15:15
Плюсовую температуру обещают жителям Алтайского края в предстоящие выходные 1
15:01
Без галстуков: бизнесмены посоревнуются в зимних видах спорта 2
14:49
Коронавирус поставил под угрозу российскую перепись населения 13
14:37
"Справедливая Россия" предлагает обязать депутатов исполнять наказы избирателей 5
14:28
"Лаба-2020": "Ростелеком" поддержал всемирную научную акцию 0
14:15
Смех сквозь выборы. Как прошло избрание нового мэра Барнаула 17
14:04
Лучший Дом культуры выберут на Алтае 1
13:47
Россияне задолжали 20 миллиардов за неправильную езду 4
13:31
В Алтайском крае пожарные вытащили из огня многодетную семью 3
13:16
Справедливороссы бойкотировали избрание мэра в БГД. Но это все равно ничего не меняет 8
13:05
Россияне не готовы тратить больше пяти тысяч рублей на День святого Валентина 19
13:00
Большое будущее: выпускников АлтГТУ приглашают на работу крупные предприятия 9
12:49
Реформа мэрии и сохранение парков. Чем Франк будет заниматься на посту главы Барнаула 9
12:36
"А поговорить?" Две жительницы Алтайского края зашли в гости против воли хозяйки 0
12:22
"В семье нужны разборки". Мужские мысли о любви, браках и разводах в подкасте amic.ru 7
12:15
Вот это да! "Билайн" дарит скидку 50% на смартфоны Samsung 4
12:04
Россиянам рассказали, чем опасна ранняя весна 2
11:48
В Алтайском крае растет число многодетных семей 10
11:33
Каждая третья бутылка алкоголя в России – паленая 21
11:20
Женщина, прикинувшаяся ясновидящей, украла 600 тысяч у барнаульской пенсионерки 3
11:00
Дикий, но симпатичный: в сети ресторанов фастфуда "Гриль № 1" появился свой дракон 3
10:58
Кто такой Вячеслав Франк и почему он стал главой Барнаула? 18
10:50
Монахиня сбила российскую семью и уехала со словами: "У меня тоже дети" 13
10:42
В ВОЗ допустили вероятность заражения коронавирусом двух третей населения планеты 5
10:25
Вячеслав Франк стал главой Барнаула 67
10:17
Когда носки не страшны. Пары с огромным семейным стажем о том, как выжить в браке 7
10:14
Десерт без угрызений совести: в Барнауле открылась блинная нового формата 12
09:46
Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года 23
09:39
Эксперты назвали самые надежные автомобили 4
09:24
Сразу три кандидата снялись с конкурса на главу Барнаула 6
09:03
Центробанк предлагает ввести кредитные каникулы для призывников 2
08:49
Жительница Барнаула потеряла почти 90 тысяч рублей из-за мобильного приложения 4
08:33
Когда медлить нельзя. Восемь признаков рака головного мозга 3
08:21
Как правильно расставаться с бывшими. Инфографика 6
08:02
Большая дымная яма: почему жители Барнаула дышат грязным воздухом 38
07:51
Никаких больше валентинок. Обычный день человека, который ненавидит 14 февраля 12
07:40
Барнаульские моржи собрали для москвичей посылку со снегом 0
07:27
Рост 60%. Число киберпреступлений на Алтае достигло рекордных показателей 9
07:13
Прошла любовь. Почему нельзя уходить от бывших молча 0
07:00
За форму, содержание и инновации: "Бочкари" везут домой целую коллекцию наград 0
06:46
Более 100 пар сыграют свадьбы в Алтайском крае в День святого Валентина 2
06:32
День святого карантина: шутки и мемы про 14 февраля 6
06:23
День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь 0
06:01
Платный выезд в центр и "выделенки" могут ввести в Барнауле ради развития транспорта 71
05:45
Оттепель продолжается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.