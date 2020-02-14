Россиянам рассказали, чем опасна ранняя весна

Доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого будет опасен ранний приход весны.
Как сообщает "Вечерняя Москва", сильнее всего тепло ударит по людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска и пожилые люди.
Конев подчеркнул, что во время скачков атмосферного давления люди могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах.
Отдельно подчеркивается, что большинство инфарктов происходит как раз в период аномально плюсовых температур или при резких перепадах атмосферного давления.
Как уже сообщал amic.ru, согласно предварительным прогнозам, март на Алтае ожидается теплее нормы.
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"время скачков атмосферного давления люди могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах"
Это не ранняя весна, а ранняя старость...