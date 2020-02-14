"А поговорить?" Две жительницы Алтайского края зашли в гости против воли хозяйки

Следственный комитет завершил разбирательство в отношении двух жительниц Краснощековского района. Их обвиняют по статье "Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица".

Установлено, что в декабре 2019 года женщины, будучи пьяными, решили зайти в гости к односельчанке. Хозяйка не открыла, однако это не остановило визитерш. Они выставили стекло и проникли внутрь, сообщают в алтайском Следственном комитете.

В ходе расследования обе женщины признали свою вину. По их словам, они просто хотели поговорить с хозяйкой.

Дело направлено в суд. Максимальная санкция, которую предусматривает статья, – три месяца ареста.