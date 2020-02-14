Россияне не готовы тратить больше пяти тысяч рублей на День святого Валентина

Число россиян, которые отмечают День всех влюбленных, сократилось за год на 10%. На 8% стало меньше тех, кто готов потратить на подарки более 3 тысяч рублей. В среднем по России свыше 5 тысяч рублей на подарок выделят лишь 4% россиян, в Москве таких людей в четыре раза больше – 16%. Это данные исследования платежной системы "МИР", в котором приняли участи 1,2 тысячи человек. Результатами поделилось РИА "Новости".
Отмечается, что число тех респондентов, кто готов потратить на подарки 1-3 тысячи рублей, увеличилось с 29% до 37%.
По результатам исследования, эксперты выяснили, что 56% россиян не будут отмечать День святого Валентина.
Также стало известно, что россияне планируют подарить своим возлюбленным. Так, у мужчин самым популярным подарком стали цветы (52%), парфюмерия и косметика (24%), а также ювелирные украшения и бижутерия (20%).
Большинство женщин предпочли подарить своим мужчинам праздничный ужин (32%), парфюмерию и мужскую косметику (25%) и аксессуары (13%).
Комментарии
фигаси 5 т.р!?!?!?!? АбАлдеееть!!
5 косых? Вы чокнутые?
А вы не считайте чужих денег, легче будет.
Кто эти больные?
Те у кого есть мелочь на подарки.