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Гребной канал в Барнауле может пополниться пляжем, бассейном и зоной для рыбалки

, ИА "Амител"
Зона отдыха появится в 2021 году сразу после Кубка мира по гребле

Рядом с гребным каналом в Барнауле после этапа Кубка мира, который пройдет летом 2021 года, может появиться рекреационная зона. Там будет оборудован пляж, открыты бассейны, об этом в интервью изданию "Алтайский спорт" сообщил руководитель Федерации гребли в Алтайском крае Юрий Шамков.

По его словам, необходимо очистить определенные сооружения на противоположном берегу Оби. Об этом надо говорить. Очистные сооружения принадлежат частной федеральной компании "Росводоканал".

"С учетом того, что в стране сегодня серьезное внимание уделяется экологическим вопросам – решаются вопросы с мусорками, свалками, отстойниками, наверное, надо эту проблему поднимать и обсуждать. Необходимо с "Росводоканалом" попадать в какую-то программу по переоборудованию очистного комплекса, есть уже современные технологии, а экологическая повестка стоит на государственном уровне. Люди в городах имеют право на чистый воздух", – сказал Юрий Шамков.

Президент федерации уверен, что в будущем на территории канала можно будет рыбачить, купаться и вообще отдыхать. Что касается спортивного аспекта освоения этой территории, то после завершения строительства обводного канала, оснащения всеми необходимыми техническими средствами, это будет объект мирового уровня.

Престижные международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле 6-8 июня 2021 года. Предполагается участие до 500 спортсменов и около 150 человек технических специалистов.

Сейчас ведется обустройство обводного канала. Это обязательное условие, чтобы наш город получил возможность принимать столь престижные соревнования. В работе используется инновационный материал – пластиковый шпунт, который долго служит и не подвергается коррозии, что позволит в дальнейшем тратить меньше средств на содержание объекта.

Будут установлены трибуны на 3 000 человек и обустроена автостоянка на такое же количество автомобилей.

На подготовку к спортивным соревнованиям из бюджета региона выделено около 500 миллионов рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.02.2020 08:45
- гость -

так там и был пляж - на Лапу гоняли когда еще...

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