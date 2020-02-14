"Справедливая Россия" предлагает обязать депутатов исполнять наказы избирателей

Алтайские справедливороссы настаивают на том, чтобы в законе было прописано понятие "наказы избирателей" и депутаты были обязаны их выполнять, сообщает пресс-служба партии.

"Закон позволит перевести в правовое поле все те предложения и пожелания, которые адресуют кандидатам в депутаты и депутатам избиратели, чтобы те уже не смогли отвертеться от последующей необходимости исполнять свои обещания, как, к сожалению, иногда бывает на практике", – пояснил глава фракции "Справедливая России" в краевом парламенте (АКЗС) Александр Молотов.

Он и его коллеги предложили формировать реестр наказов избирателей и даже выделять на них деньги из краевого бюджета. И так, чтобы возможность их исполнять имел любой депутат, независимо от партии.

"Наша предвыборная программа представляет собой пакет законопроектов, основанных в том числе на наказах наших избирателей, которые мы, избравшись в парламент, вносим на рассмотрение депутатского корпуса. Однако не все проходит гладко – некоторые наши инициативы отклоняются единороссовским большинством (как, например, предложения об установлении материальных льгот для "детей войны" или о выплате компенсации за непредоставление места в детсадах), для реализации других наказов избирателей требуется выделение бюджетных средств, которые нам, как представителям оппозиционной партии выбить, как вы понимаете, достаточно сложно", – добавил Молотов.

По инициативе фракции в АКЗС будет создана рабочая группа по разработке закона.