Пятница, 14 Февраль, 16:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,6
€ 69,18
-1°
Обь
8см +3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы мэра Барнаула-2020День Святого ВалентинаЭпидемия китайского коронавируса
Новости

"Справедливая Россия" предлагает обязать депутатов исполнять наказы избирателей

, ИА "Амител"
И выделять на это деньги из бюджета
Фото: user72902.clients-cdnnow.ru

Фото: user72902.clients-cdnnow.ru

Алтайские справедливороссы настаивают на том, чтобы в законе было прописано понятие "наказы избирателей" и депутаты были обязаны их выполнять, сообщает пресс-служба партии.

"Закон позволит перевести в правовое поле все те предложения и пожелания, которые адресуют кандидатам в депутаты и депутатам избиратели, чтобы те уже не смогли отвертеться от последующей необходимости исполнять свои обещания, как, к сожалению, иногда бывает на практике", – пояснил глава фракции "Справедливая России" в краевом парламенте (АКЗС) Александр Молотов.

Он и его коллеги предложили формировать реестр наказов избирателей и даже выделять на них деньги из краевого бюджета. И так, чтобы возможность их исполнять имел любой депутат, независимо от партии.

"Наша предвыборная программа представляет собой пакет законопроектов, основанных в том числе на наказах наших избирателей, которые мы, избравшись в парламент, вносим на рассмотрение депутатского корпуса. Однако не все проходит гладко – некоторые наши инициативы отклоняются единороссовским большинством (как, например, предложения об установлении материальных льгот для "детей войны" или о выплате компенсации за непредоставление места в детсадах), для реализации других наказов избирателей требуется выделение бюджетных средств, которые нам, как представителям оппозиционной партии выбить, как вы понимаете, достаточно сложно", – добавил Молотов.

По инициативе фракции в АКЗС будет создана рабочая группа по разработке закона.

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.02.2020 15:15
- гость -

Бюджет формируется на деньги налогоплательщиков, то есть наши. И они должны за наш счет выполнять наказы, реально слуги народа

14.02.2020 15:19
гость

так их! а то забыли зачем там сидят

14.02.2020 15:32
- гость -

Справедливая Россия" предлагает обязать депутатов исполнять наказы избирателей

Не наказы, а свои обещания))

14.02.2020 15:46
- гость -

Подумали, что сказали? Не для того они обещания давали, чтобы их исполнять.

14.02.2020 15:57
- гость -

Бизнес план для чиновника: Сначала надо замутить тему или создать проблему. Потом выделить на их решение из бюджета деньги. А потом немного отполовинить денег на собственные нужды.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
16:49
"Нездоровая конкуренция": почему на "Народном" рынке подрались мужчина и женщина 0
16:46
Креативные валентинки. Как поздравить любимого человека по-барнаульски 0
16:30
Водителя, устроившего два месяца назад смертельное ДТП, ищут на Алтае 0
16:28
Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с девушкой-мечтой 0
16:20
"Политический ход". Власти Алтайского края об инициативе СР по выплатам "детям войны" 1
16:02
Сугробы страшнее морозов. Как в Барнауле провели акцию "На работу на велосипеде" 2
15:42
Насильника-рецидивиста поймали по горячим следам в Барнауле 2
15:27
Танцы и еще раз танцы. Стартовал конкурс среди хореографических коллективов Алтая 0
15:15
Плюсовую температуру обещают жителям Алтайского края в предстоящие выходные 1
15:01
Без галстуков: бизнесмены посоревнуются в зимних видах спорта 2
14:49
Коронавирус поставил под угрозу российскую перепись населения 13
14:37
"Справедливая Россия" предлагает обязать депутатов исполнять наказы избирателей 5
14:28
"Лаба-2020": "Ростелеком" поддержал всемирную научную акцию 0
14:15
Смех сквозь выборы. Как прошло избрание нового мэра Барнаула 17
14:04
Лучший Дом культуры выберут на Алтае 1
13:47
Россияне задолжали 20 миллиардов за неправильную езду 4
13:31
В Алтайском крае пожарные вытащили из огня многодетную семью 3
13:16
Справедливороссы бойкотировали избрание мэра в БГД. Но это все равно ничего не меняет 8
13:05
Россияне не готовы тратить больше пяти тысяч рублей на День святого Валентина 19
13:00
Большое будущее: выпускников АлтГТУ приглашают на работу крупные предприятия 9
12:49
Реформа мэрии и сохранение парков. Чем Франк будет заниматься на посту главы Барнаула 9
12:36
"А поговорить?" Две жительницы Алтайского края зашли в гости против воли хозяйки 0
12:22
"В семье нужны разборки". Мужские мысли о любви, браках и разводах в подкасте amic.ru 7
12:15
Вот это да! "Билайн" дарит скидку 50% на смартфоны Samsung 4
12:04
Россиянам рассказали, чем опасна ранняя весна 2
11:48
В Алтайском крае растет число многодетных семей 10
11:33
Каждая третья бутылка алкоголя в России – паленая 21
11:20
Женщина, прикинувшаяся ясновидящей, украла 600 тысяч у барнаульской пенсионерки 3
11:00
Дикий, но симпатичный: в сети ресторанов фастфуда "Гриль № 1" появился свой дракон 3
10:58
Кто такой Вячеслав Франк и почему он стал главой Барнаула? 18
10:50
Монахиня сбила российскую семью и уехала со словами: "У меня тоже дети" 13
10:42
В ВОЗ допустили вероятность заражения коронавирусом двух третей населения планеты 5
10:25
Вячеслав Франк стал главой Барнаула 67
10:17
Когда носки не страшны. Пары с огромным семейным стажем о том, как выжить в браке 7
10:14
Десерт без угрызений совести: в Барнауле открылась блинная нового формата 12
09:46
Налог для самозанятых могут ввести в Алтайском крае летом 2020 года 23
09:39
Эксперты назвали самые надежные автомобили 4
09:24
Сразу три кандидата снялись с конкурса на главу Барнаула 6
09:03
Центробанк предлагает ввести кредитные каникулы для призывников 2
08:49
Жительница Барнаула потеряла почти 90 тысяч рублей из-за мобильного приложения 4
08:33
Когда медлить нельзя. Восемь признаков рака головного мозга 3
08:21
Как правильно расставаться с бывшими. Инфографика 6
08:02
Большая дымная яма: почему жители Барнаула дышат грязным воздухом 38
07:51
Никаких больше валентинок. Обычный день человека, который ненавидит 14 февраля 12
07:40
Барнаульские моржи собрали для москвичей посылку со снегом 0
07:27
Рост 60%. Число киберпреступлений на Алтае достигло рекордных показателей 9
07:13
Прошла любовь. Почему нельзя уходить от бывших молча 0
07:00
За форму, содержание и инновации: "Бочкари" везут домой целую коллекцию наград 0
06:46
Более 100 пар сыграют свадьбы в Алтайском крае в День святого Валентина 2
06:32
День святого карантина: шутки и мемы про 14 февраля 6
06:23
День святого Валентина: откуда взялся праздник и при чем тут вообще любовь 0
06:01
Платный выезд в центр и "выделенки" могут ввести в Барнауле ради развития транспорта 71
05:45
Оттепель продолжается. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 февраля 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.