Смех сквозь выборы. Как прошло избрание нового мэра Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru
Избрание нового главы города Барнаула прошло на первом в 2020 году заседании БГД. Им стал первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк. Всего кандидатов в мэры было девять человек, но за четыре дня до голосования бизнесмен Сергей Шумов снялся с конкурса. Еще двое претендентов – Владимир Барсуков и Андрей Крылов – отказались от участия прямо на заседании.
Градоначальника выбирали 38 народных избранников. За Франка, как и ожидалось, проголосовало большинство.
Особым выступлением отметился кандидат-пенсионер Василий Часовских, он не получил ни одного голоса, но его оживленная речь не оставила никого равнодушным. Подробнее о мероприятии читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока смотрите, как это было в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Сначала люди месяц смеются над результатами выборов, а потом пять лет результаты выборов смеются над всеми.
Что общего между выборами и свадьбой?
Вроде бы результат уже заранее известен, но согласие надо получить и соблюсти ритуал.
А что это за дама с большими формами? Ну вы поняли что я имею в виду.
Что-то он неважно выглядит...
-Почему отменили прямые выборы мэра?
-Понимаете, народ плохо разбирается в политике, смотрите кого выбрали Мухосранске...
- Почему же тогда народ допускают на выборы президента???
Торговали - веселились, подсчитали - прослезились. А вообще, позор закону по которому народ не может выбирать руководителя СВОЕГО города. Только по указке свыше.
14.02.2020 14:33
- гость -
При общенародных выборах все мужики проголосовали бы,распустив слюни.
Предсказуемо. Думаю никто не сомневается что за большенство
14.02.2020 14:42
- гость -
Что-то он неважно выглядит...
Волновался, переживал...))))
это не выборы, это прямое назначение партийным большинством
14.02.2020 14:33
- гость -
Это Мария Прусакова, кандидат намного лучше чем Франк...я бы за нее проголосовал ))
С формами Мария Прусакова коммунистка!
14.02.2020 15:37
ЯЯ
Где можно проголосовать за Прусакову?!
Бездельники
Даешь Прусакову в мэры!
Небольшой анекдот (может быть и в тему)...
Разговаривают две подруги:
— Мужа совсем не вижу. Он так много работает!
— Над чем?
— Над стратегией развития.
— Но ведь он, если честно, дурак дураком.
— Да я это знаю, но ведь кто-то же должен...
Я за Прусакову!
Даешь Прусакову в мэры!
вы ее образование видели? какие мэры ей