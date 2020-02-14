Смех сквозь выборы. Как прошло избрание нового мэра Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Избрание нового главы города Барнаула прошло на первом в 2020 году заседании БГД. Им стал первый заместитель главы администрации Вячеслав Франк. Всего кандидатов в мэры было девять человек, но за четыре дня до голосования бизнесмен Сергей Шумов снялся с конкурса. Еще двое претендентов – Владимир Барсуков и Андрей Крылов – отказались от участия прямо на заседании.

Градоначальника выбирали 38 народных избранников. За Франка, как и ожидалось, проголосовало большинство.

Особым выступлением отметился кандидат-пенсионер Василий Часовских, он не получил ни одного голоса, но его оживленная речь не оставила никого равнодушным. Подробнее о мероприятии читайте в ближайшее время на amic.ru. А пока смотрите, как это было в нашем фоторепортаже.