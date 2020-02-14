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Коронавирус поставил под угрозу российскую перепись населения

, ИА "Амител"
Из-за карантина задерживаются поставки нужного для учета населения оборудования
Фото: penzavzglyad.ru

Фото: penzavzglyad.ru

В октябре 2020 года в России пройдет первая цифровая перепись населения, однако поставщики планшетов, предназначенных для учета численности, испытывают трудности с получением нужного объема комплектующих для их сборки. Об этом сообщает "Ъ".

Согласно данным издания, задержки в поставке планшетов ставят под угрозу перепись населения. Отмечается, что причиной заминки стал карантин, введенный в китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса.

По планам, новые устройства должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной, но подрядчики "Ростелекома" не в силах уложиться в график из-за дефицита необходимых деталей. 

Как отмечают собеседники "Коммерсанта", в худшем случае планшетов хватит только для переписи в Центральной России. Однако переносить масштабное мероприятие никто не станет – опросы проведут и на бумаге.

Напомним, с 1 по 31 октября в России пройдет цифровая перепись населения. Сообщается, что цифровизация позволит упростить процесс учета численности – ускорится обработка персональных данных и подведение итогов переписи.

Первые данные по переписи станут известны в декабре этого года, а результаты подсчетов по всем регионам выявят только в середине 2021 года.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

14.02.2020 14:51
гость

ымпорото измещение в действии!

14.02.2020 14:54
- гость -

Перепись как и выбры. Деньги на ветер

14.02.2020 15:08
Гость

Зачем стадо пересчитывать? Учёт шерсти,шкур и копыт?

14.02.2020 15:10
Гость

А если по старинке- тетрадь и карандаш?

14.02.2020 15:12
- гость -

За Державу обидно, гиперзвуковой летает, а планшет сделать не умеем

14.02.2020 15:15
- гость -

Не знаю, кто как, а я ощущаю себя в этой стране турком (ну я здесь никому не нужен, как и мои дети. Говорят нужны только те от кого есть толк - газовики, нефтянники, металлурги, добыча полезных, ну и их транспортировка за бугор -всё, нее еще те, кто бабки за бугор выводит)

14.02.2020 15:25
- гость -


14.02.2020 15:15
- гость -
Попробуйте не заплатить налоги и Вы поймете, как Вы нужны этой стране!
Будут говорить, что эти налоги идут на благо людей, а когда заплатите, то и увидите на благо каких людей (вернее в чьи карманы) идут эти налоги!

14.02.2020 15:29
- гость -

14.02.2020 15:12
- гость -
За Державу обидно, гиперзвуковой летает, а планшет сделать не умеем

За американцев не обидно? У них тоже все общественная IT-техника - Китай, ЮК и Малайзия.

14.02.2020 15:41
- гость -

14.02.2020 15:29 - гость -
А при чём здесь американцы? У них свой президент, у нас свой. Царь.

14.02.2020 15:45
Гость

За американцев не обидно? (с)

Дались мне ваши американцы,я в России живу!

14.02.2020 15:54
- гость -

За Державу обидно, гиперзвуковой летает, а планшет сделать не умеем

планшет могём собрать только из китайских комплектующих, свои заводы уже давно развалили за 20 лет стабильности...

14.02.2020 16:35
планшеты - это

нецелевое использование средств.
Миллион планшетов на 3 дня работы.
Потом их куда, на выброс?
Да лучше переписчикам по 10 тысяч заплатить, чем по 20-30 тысяч за планшет.
Деньги хоть в экономике РФ останутся, людям радость.

14.02.2020 16:40
- гость -

14.02.2020 16:35
Потом их куда

В школы.

14.02.2020 16:51
- гость -

Все... Это крах...

14.02.2020 17:16
- гость -

А где планшет из Сколково?

14.02.2020 22:01
Шатал Труба

Там же где ётафон))))

15.02.2020 11:50
Всё украли

Перед предыдущей переписью тоже орали, что все переписчики будут с планшетами. И что? Переписчики были, планшеты нет. Схема воровства повторяется. Даже фантазию проявить не могут.

15.02.2020 15:36
- гость -

Все что нужно знать о российской экономике : нет оборудования из китая.....

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